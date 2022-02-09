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Украина переходит в несвойственный для нее климат: каких аномалий ждать в 2022 году

Летом 2022 года ожидается больше осадков, а жаркие периоды будут чередоваться с более традиционными

сегодня, 12:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Украина постепенно переходит в новый, не свойственный для нее климат, в связи с чем украинцы должны готовиться к весомым переменам уже в этом году. Это будет выражаться в обильном количестве осадков, аномальных температурах, что может приводить к негативным последствиям. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире "Радио НВ" рассказала климатолог Светлана Бойченко.

Украина переходит в несвойственный для нее климат: каких аномалий ждать в 2022 году

Дождь. Фото: из открытых источников

Специалист отметила, лето-2022 будет богато на обильные дожди. Осадков будет больше, чем обычно, что есть первым признаком изменения климата. Ведь летом редко бывает, когда выпадает большое количество осадков. Жара будет резко спадать и вновь будут наблюдаться традиционные температуры, свойственные для самого жаркого времени года. Больше всего удивит июнь, который станет чуть ли не самым жарким месяцем лета, что не свойственно для географического расположения Украины.

Климатолог обратила внимание на то, что смещение Украины в другой климатический пояс заметно уже сейчас. Ведь зима ожидалась намного морознее. 

По словам Светланы Бойченко, осадки, которые будут выпадать в этом году, могут принести немало проблем. Все дело в том, что после ливней будет столько воды, что экосистема не будет справлять с впитыванием влаги, в итоге будут возникать подтопления и наводнения.

Эксперт отметила, больше осадков будет и зимой. За ближайшие 10 лет зимы в Украине вновь станут снежными. Но при этом ожидать, что зимы вновь будут такими же холодными, как и 20 лет назад, не стоит.

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Источник: https://nv.ua/ukraine/events/pogoda-v-ukraine-kogda-pridet-vesna-2022-prognoz-v-den-surka-novosti-ukrainy-50213474.html
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