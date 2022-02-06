В Украине идут обильные осадки и потепление: где изменится погода

В понедельник на западных и северных территориях синоптики прогнозируют дожди и снег. В восточных и южных регионах ясная солнечная погода. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как отмечают синоптики центра, на западных территориях прогнозируются обильные осадки со снегом. На восточных и южных территориях погода будет противоположной без дождей и снега, наоборот будет ясно и солнечно.

В частности, температурные показатели днем в западных регионах будут составлять +3_5 градусов, ночью 0-4 градуса. В северных регионах температура ночью -1 -3, днем она будет плюсовать+ 2+4 градуса.

В восточных регионах ночью установится минусовая температура -5 -2 градуса, днем потеплеет до +2+ 4 градуса. В южных регионах днем+ 6 +9 градусов тепла, ночью будет прохладнее — 3 -1 градус мороза. В центральных регионах ночью 0 -3 градуса февральского мороза, днем столбик термометра будет плюсовать +3+5 градусов тепла.

В Киеве в первый рабочий день недели пройдут осадки. Будет падать мокрый снег с дождем. Днем температурные показатели будут достигать плюсов +2+5 градусов, ночью похолодает до -4 – 1 градусов мороза.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какая погода ждет украинцев весной. 2 февраля на биостанции в Гайдарах (Харьковская область) сурок Тимка III дал прогноз относительно погодных условий в Украине. Пророчество грызуна было "расшифровано" соорганизатором мероприятия Надеждой Токарской. По ее словам, Тимко сообщил, что весна придет по расписанию, но будет достаточно прохладной. Ведь Тимка не увидел своей тени, значит, весна будет достаточно нестабильной.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!