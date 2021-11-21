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Погода на 21 ноября: в какие области Украины придет зима

Сегодня, 21 ноября, в большинстве регионов Украины ожидается ясная погода, но не обойдется и без мокрого снега

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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В воскресенье, 21 ноября, в некоторых областях Украины прогнозируют осадки, в частности мокрый снег.

Погода на 21 ноября: в какие области Украины придет зима

В каких областях Украины ожидается снег (фото из открытых источников)

Согласно данным Укргидрометцентра, зима придет в Харьковскую область. Там будет холоднее всего, температура воздуха составит +5…+7 градусов, а также прогнозируется мокрый снег. В северо-восточных регионах страны пройдут дожди.  В целом, погода в Украине будет сегодня ясной, в среднем температура будет колебаться в пределах +6…+12 градусов. В большинстве областей прогнозируются мощные порывы ветра. 

Теплее всего будет в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там воздух прогреется до +11…+13 градусов.

В столице Украины, 21 ноября, ожидается переменная облачность, но без осадков. Столбики термометра днем поднимутся до +9…+11 градусов. Местами порывы ветра составят 15-20 м/с. 

Напомним, глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида отметил, что декабрь текущего года отметится достаточно теплой погодой. Этой зимой жителям Украины не стоит ожидать резких природных катаклизмов, но морозы и снег, конечно же, будут.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ООН рассказали о влиянии погоды на распространение коронавирусной инфекции. В сообщении отмечается, несмотря на то, что COVID-19 дольше сохраняет жизнеспособность при более низких температурах, динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

Читайте также, что планета накаляется, и уже к концу столетия это может обернуться настоящей катастрофой. К 2100 году мир будет страдать от страшных засух, а средняя температура вырастет сразу на 4 градуса.


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Источник: https://24tv.ua/ru/pogoda-21-nojabrja-2021-ukraine-chto-prognozirujut-sinoptiki_n1798946
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