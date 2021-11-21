Погода на 21 ноября: в какие области Украины придет зима

В воскресенье, 21 ноября, в некоторых областях Украины прогнозируют осадки, в частности мокрый снег.

В каких областях Украины ожидается снег (фото из открытых источников)

Согласно данным Укргидрометцентра, зима придет в Харьковскую область. Там будет холоднее всего, температура воздуха составит +5…+7 градусов, а также прогнозируется мокрый снег. В северо-восточных регионах страны пройдут дожди. В целом, погода в Украине будет сегодня ясной, в среднем температура будет колебаться в пределах +6…+12 градусов. В большинстве областей прогнозируются мощные порывы ветра.

Теплее всего будет в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там воздух прогреется до +11…+13 градусов.

В столице Украины, 21 ноября, ожидается переменная облачность, но без осадков. Столбики термометра днем поднимутся до +9…+11 градусов. Местами порывы ветра составят 15-20 м/с.

Напомним, глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида отметил, что декабрь текущего года отметится достаточно теплой погодой. Этой зимой жителям Украины не стоит ожидать резких природных катаклизмов, но морозы и снег, конечно же, будут.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в ООН рассказали о влиянии погоды на распространение коронавирусной инфекции. В сообщении отмечается, несмотря на то, что COVID-19 дольше сохраняет жизнеспособность при более низких температурах, динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

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