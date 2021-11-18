Согласно прогнозу главы Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды, грядущая зима может ознаменоваться сильными морозами, которые будут наступать резко. Однако, они не будут продолжительными в нашей стране. Об этом специалист рассказал в интервью "Сегодня", передает издание OBOZREVATEL.

Морозы до минус 30: синоптик спрогнозировал погоду в Украине зимой - фото из открытых источников

Синоптик отметил, что среднее значение температуры в первом зимнем месяце будет выше нормы для этого периода. В целом, отметил специалист, декабрь отметится достаточно теплой погодой.

Николай Кульбида добавил, что жителям Украины не стоит ожидать резких природных катаклизмов, но спрогнозировал морозы и снег.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой", – добавил синоптик.

В свою очередь глава Укргидрометцентра предупредил и о сильных морозах, которые сменят теплые погодные условия. Специалист подчеркнул, что временами столбики термометров могут опуститься до 30 градусов со знаком "минус".

При этом Кульбида считает, что морозы будут кратковременными, если сравнивать с зимами 30-40-летней давности.

Напомним, что ранее синоптик Вера Мартазинова также озвучила прогноз на зимний период в Украине. В частности, специалист считает, что на новогодние и рождественские праздники украинцев ожидается прохладная погода, но снега не прогнозируется. Кроме того, она отметила, что будущая зима будет несколько мягче, чем предыдущая.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - смогут ли украинские сети зимой работать изолированно более трех дней.

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