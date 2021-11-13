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Синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам зимой

Зима в Украине будет продолжительной с неустойчивыми температурными режимами

сегодня, 11:31 comments1309
Автор:

Елизавета Черных
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Согласно прогнозу главы отдела климатических исследований Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктора физико-математических наук Вазиры Мартазиновой, новогодние и рождественские праздники в Украине ознаменуются прохладой, однако на снег рассчитывать украинцам не стоит. Об этом специалист рассказала Украинскому радио, передает издание OBOZREVATEL.

Синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам зимой

Синоптик рассказала, какой зимы ждать украинцам - фото из открытых источников

По ее словам, грядущая зима будет мягче, в сравнении с прошлогодней. Теплые дни будут сменяться заморозками, и так на протяжении всего сезона. 

Мартазинова отметила, что зима будет приходить в нашу страну постепенно. Нескольким регионам придется ощутить "зимнюю погоду" уже с понедельника, 15 ноября. В этот период столбики термометров начнут опускаться. До конца ноября в северных регионах Украины температуры воздуха упадет до 10 градусов мороза. 

По прогнозу специалиста, холодная погода сохранится до новогодних праздников, которые жители страны встретят с минусовой температурой. В новогодний период температура воздуха будет колебаться в пределах -15 градусов. Но снегом погода не порадует. Метеорологи прогнозируют, что он уже растает к наступлению Нового года в связи с температурными "качелями". 

После праздников, погодные условия улучшатся — температура будет немного выше. Следующая морозная волна накроет нашу страну уже в феврале. 

Вазира Мартазинова добавила, что в общем зима в Украине будет продолжительной с неустойчивыми температурными режимами. Февраль будет холодным, но не таким, как в прошлом году. 

Ранее на портале "Комментарии" - синоптики спрогнозировали серьезное похолодание в Украине: ударят морозы до -9. 


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Источник: https://soc.obozrevatel.com/sneg-nadolgo-ne-zaderzhitsya-sinoptiki-dali-prognoz-na-novyij-god-i-rasskazali-kakoj-budet-zima-v-ukraine.htm
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