Синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам зимой

Согласно прогнозу главы отдела климатических исследований Украинского гидрометеорологического института ГосЧС и НАН Украины, доктора физико-математических наук Вазиры Мартазиновой, новогодние и рождественские праздники в Украине ознаменуются прохладой, однако на снег рассчитывать украинцам не стоит. Об этом специалист рассказала Украинскому радио, передает издание OBOZREVATEL.

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По ее словам, грядущая зима будет мягче, в сравнении с прошлогодней. Теплые дни будут сменяться заморозками, и так на протяжении всего сезона.

Мартазинова отметила, что зима будет приходить в нашу страну постепенно. Нескольким регионам придется ощутить "зимнюю погоду" уже с понедельника, 15 ноября. В этот период столбики термометров начнут опускаться. До конца ноября в северных регионах Украины температуры воздуха упадет до 10 градусов мороза.

По прогнозу специалиста, холодная погода сохранится до новогодних праздников, которые жители страны встретят с минусовой температурой. В новогодний период температура воздуха будет колебаться в пределах -15 градусов. Но снегом погода не порадует. Метеорологи прогнозируют, что он уже растает к наступлению Нового года в связи с температурными "качелями".

После праздников, погодные условия улучшатся — температура будет немного выше. Следующая морозная волна накроет нашу страну уже в феврале.

Вазира Мартазинова добавила, что в общем зима в Украине будет продолжительной с неустойчивыми температурными режимами. Февраль будет холодным, но не таким, как в прошлом году.



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