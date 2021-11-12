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Синоптики спрогнозировали серьезное похолодание в Украине: ударят морозы до -9

На следующей неделе температура резко снизится

сегодня, 15:51
Автор:

Елизавета Черных
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До конца недели в Украине ожидается стабильно прохладные погодные условия, однако осадков и сильных морозов ждать не стоит. Похолодание придет в страну с понедельника, 15 ноября. Об этом пишет Погода УНИАН. 

Синоптики спрогнозировали серьезное похолодание в Украине: ударят морозы до -9

Синоптики спрогнозировали серьезное похолодание в Украине - фото из открытых источников

Так, уже со следующей недели столбики термометров на востоке и севере страны резко опустятся до +2...+4 градусов днем, и до 5...8 градусов мороза ночью. 

Более теплая погода ждет жителей центральной части страны — ожидается до +3...+5 градусов, и до -6 в ночное время. Теплее всего будет на западе и юге Украины. Температура воздуха составит от +7...+10 градусов, а ночью столбики термометров также опустятся к минусовым значениям — до 6 градусов мороза. 

Во вторник, 16 ноября, прогнозируется еще больший холод. В большинстве регионов страны температура будет колебаться в пределах -1...+1 градус, а на западе ожидается от +3...+6 градусов. Ночью морозы нагрянут практически во все области, а температура составит от -9...-4 градусов. 

Со среды, 17 ноября, температура может повыситься. В некоторых регионах термометры покажут до 10 градусов со знаком "плюс". Но потепление не будет продолжительным, и уже с 20 ноября Украину накроют дожди. 

Ранее "Комментарии" писали, какие погодные условия ждут жителей Украины в ноябре. В частности, по данным синоптиков, температура воздуха будет в пределах климатической нормы. 

Также в материале портала - Италию накрыли мощные дожди. На самом большом острове Италии Сицилия непогода принесла с собой разрушения. Так, в городе Шакка несколько автомобилей провалились под землю в результате обрушения участка автодороги. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/v-ukrainu-idet-silnoe-poholodanie-morozy-udaryat-do-90-karta-sinoptik-11607100.html
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