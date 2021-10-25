По прогнозу синоптиков Украинского гидрометеорологического центра, средняя температура последнего осеннего месяца будет близка к климатической норме — ожидается +1...+7 градусов. Осадки в ноябре также будут находиться в пределах нормы — 31-61 мм.

Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре в Украине - фото из открытых источников

Кроме того, специалисты обнародовали короткую климатическую характеристику ноября.

Согласно данным синоптиков, обычно ноябрьская температура в Украине составляет 0...+4 градуса, а на Закарпатье и в южной части страны до +5...+9 градусов.

Абсолютный температурный минимум в ноябре — 15...-24 градуса, на севере, востоке, в Запорожской, Днепропетровской областях, а также в горных районах 25 ... 31 градус со знаком "-". На юге Крыма и в Одесской области — 8...-13 градусов.

Абсолютный максимум +16...+24 градусов, в Закарпатской, Черновицкой, южных, центральных областях и в Крыму +25..+29 градусов.

Синоптики отметили, что ноябрь является переходным месяцем — порой предзимья, которое начинается по завершению устойчивого перехода средней температуры за сутки через 5 градусов со знаком "+" в сторону снижения.

Напомним, что ранее синоптики озвучивали прогноз погоды для Украины на октябрь. Так, специалисты отмечали, что в средине месяца украинцы могли насладиться теплыми погодными условиями и даже ощутить "бабье лето". Под конец месяца столбики термометров постепенно опускаются вниз и в страну приходят ночные заморозки.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что Чехию накрыл мощный ураган, который оставил без электричества сотни тысяч домов: есть пострадавшие.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!