Синоптики спрогнозировали "бабье" лето в октябре: когда в Украине потеплеет

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Елизавета Черных
Согласно прогнозам последние дни сентября принесут украинцам заморозки. Какой погоды ожидать во втором осеннем месяце, изданию "Факты" рассказали известные украинские синоптики.
Синоптики спрогнозировали "бабье" лето в октябре - фото из открытых источников
По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, октябрь в основном будет холодным. Однако в средине месяца украинцы смогут насладиться потеплением, которое, по словам специалиста, будет продолжительным. Однако после "бабьего" лета температурные столбики опустятся и страну ожидают ночные заморозки и сильные осадки.
Синоптик отметил, что холодная погода будет продолжаться и в ноябре. Кроме того, Горбань прогнозирует ранний снег в стране.
Глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталя Голеня отметила, что сейчас в Украине продолжается период сухой погоды из-за антициклона. По ее словам, потепление может прийти в страну в период с 4 по 7 октября — температурный фон ненмого изменится и столбики термометров поднимутся до +18 градусов, а в южной части Украины — до +21 градуса. Первая декада октября, по прогнозу специалиста, ожидается без дождей и сильного ветра.
Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что до завершения текущей недели в Украине будет в меру прохладно. Столбики термометров покажут до +14...+17 градусов. Однако уже с понедельника, 4 октября, погода порадует жителей некоторых регионов страны. Однако украинцы смогут наслаждаться повышением температуры недолго. Уже со среды, 6 октября, Север и Запад Украины затянет тучами, местами ожидаются дожди.
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