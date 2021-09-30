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Синоптики спрогнозировали "бабье" лето в октябре: когда в Украине потеплеет

По словам синоптиков, потепление будет продолжительным

сегодня, 15:38
Автор:

Елизавета Черных

Согласно прогнозам последние дни сентября принесут украинцам заморозки. Какой погоды ожидать во втором осеннем месяце, изданию "Факты" рассказали известные украинские синоптики. 

Синоптики спрогнозировали "бабье" лето в октябре: когда в Украине потеплеет

Синоптики спрогнозировали "бабье" лето в октябре - фото из открытых источников

По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, октябрь в основном будет холодным. Однако в средине месяца украинцы смогут насладиться потеплением, которое, по словам специалиста, будет продолжительным. Однако после "бабьего" лета температурные столбики опустятся и страну ожидают ночные заморозки и сильные осадки. 

Синоптик отметил, что холодная погода будет продолжаться и в ноябре. Кроме того, Горбань прогнозирует ранний снег в стране. 

Глава отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталя Голеня отметила, что сейчас в Украине продолжается период сухой погоды из-за антициклона. По ее словам, потепление может прийти в страну в период с 4 по 7 октября — температурный фон ненмого изменится и столбики термометров поднимутся до +18 градусов, а в южной части Украины — до +21 градуса. Первая декада октября, по прогнозу специалиста, ожидается без дождей и сильного ветра. 

"В общем, будет спокойная осенняя погода, которая характерна для начала октября", — добавила Голеня. 

Ранее в материале издания "Комментарии" говорилось, что до завершения текущей недели в Украине будет в меру прохладно. Столбики термометров покажут до +14...+17 градусов. Однако уже с понедельника, 4 октября, погода порадует жителей некоторых регионов страны.  Однако украинцы смогут наслаждаться повышением температуры недолго. Уже со среды, 6 октября, Север и Запад Украины затянет тучами, местами ожидаются дожди. 


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Источник: https://weather.fakty.ua/ru/386141-snova-babe-leto-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-oktyabre
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