Почему россияне внезапно начали обучение боевиков на Донбассе - украинская разведка

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Данило Матюха
Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) продолжают наращивать боевую мощь своих подразделений на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Украинска разведка - фото из открытых источников
По информации украинских разведчиков, с начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей.
Также украинские военные выяснили, что контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений оккупантов осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.
Напомним, что 7 июня российские оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности". Тогда разведка сообщала, что пророссийские боевики уже разослали сообщение своим резервистам и пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.
Добавим, что террористические группировки на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории. Каким образом и для чего боевики саботируют деятельность мониторинговой миссии, узнавайте в нашем материале.
Также интернет-портал "Комментарии" сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой.
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