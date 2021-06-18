Почему россияне внезапно начали обучение боевиков на Донбассе - украинская разведка

Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) продолжают наращивать боевую мощь своих подразделений на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Украинска разведка - фото из открытых источников

По информации украинских разведчиков, с начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей.

"Таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неподконтрольные Украине участки границы", — отметили в Главном управлении разведки.

Также украинские военные выяснили, что контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений оккупантов осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, что 7 июня российские оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности". Тогда разведка сообщала, что пророссийские боевики уже разослали сообщение своим резервистам и пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.

Добавим, что террористические группировки на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории. Каким образом и для чего боевики саботируют деятельность мониторинговой миссии, узнавайте в нашем материале.

Также интернет-портал "Комментарии" сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!