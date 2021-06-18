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Почему россияне внезапно начали обучение боевиков на Донбассе - украинская разведка

Оккупанты завезли на Донбасс новую технику

сегодня, 14:26
Автор:

Данило Матюха

Вооруженные силы Российской Федерации (РФ) продолжают наращивать боевую мощь своих подразделений на оккупированных территориях Донбасса. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Почему россияне внезапно начали обучение боевиков на Донбассе - украинская разведка

Украинска разведка - фото из открытых источников

По информации украинских разведчиков, с начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей.

"Таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неподконтрольные Украине участки границы", — отметили в Главном управлении разведки.

Также украинские военные выяснили, что контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений оккупантов осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Напомним, что 7 июня российские оккупанты на Донбассе объявили "неделю мобилизационной готовности". Тогда разведка сообщала, что пророссийские боевики уже разослали сообщение своим резервистам и пригрозили, что в случае неявки или несвоевременного прибытия личный состав резерва привлекут к ответственности.

Добавим, что террористические группировки на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории. Каким образом и для чего боевики саботируют деятельность мониторинговой миссии, узнавайте в нашем материале.

Также интернет-портал "Комментарии" сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой. 


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Источник: https://www.facebook.com/theDefenceIntelligence.ua/posts/2120068058134905
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