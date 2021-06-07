Для чего террористы на Донбассе глушат беспилотники ОБСЕ

Террористические группировки на Донбассе продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольный Украине территориях. Об этом сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Терористы на Донбасе - фото из открытых источников

На этот раз террористы прибегли к применению средств радиоэлектронной борьбы для продолжения информационно-пропагандистской кампании на временно оккупированных территориях Украины.

В штабе ООС информируют, что боевики имеют в своем вооружении комплекс РЭБ, который также регулярно использует Российская Федерация. Он обеспечивает создание препятствий для систем управления беспилотных аппаратов на дальность около 50 км.

"Основные усилия оккупантов при применении средств РЭБ направленные на глушение управляющего сигнала БПЛА непосредственно над подконтрольной правительству Украины территорией", — говорят военные.

Украинские воины отмечают, что главная цель террористов - дискредитировать ВСУ в глазах СММ ОБСЕ и международных партнеров.

Напомним, что Российская Федерация не планирует продолжать пограничную миссию ОБСЕ сроком более двух месяцев. Подробней об этом читайте в нашем материале.

Добавим, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ временно приостановила полеты беспилотников дальнего радиуса действия из-за того, что с 21 марта дроны постоянно глушат. Мысли ОБСЕ по этому поводу можете найти в нашей статье.

Также интернет-портал "Комментарии" сообщал о том, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили бывшего чиновника Совета национальной безопасности и обороны, который был завербован иностранной спецслужбой. Подозреваемый собирал, систематизировал и осуществлял аналитику данных, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС, РФ и Китаем.





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