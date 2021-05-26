Когда может закончиться миссия ОБСЕ на российско-украинской границе

Российская Федерация блокирует продолжение миссии ОБСЕ на российско-украинской границе. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в своем Twitter.

ОБСЕ - фото из открытых источников

По его данным, российская сторона не планирует продолжать пограничную миссию ОБСЕ сроком более двух месяцев.

"Россия отказывается продолжать пограничную миссию ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на два месяца", — заявил журналист.

Йозвяк подчеркнул, что обычно деятельность миссии продолжают на четыре месяца. Также он утверждает, что существует высокий риск того, что миссия ОБСЕ прекратится после 31 июля 2021 года. Окончательное решение о пограничной миссии объявят 27 мая.

Ранее сообщалось, какие сценарии готовят для Донбасса. Пандемия коронавируса внесла коррективы в переговоры в нормандском формате после Парижского саммита 2019 года, поэтому план "А" Донбассом еще не выполнен.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина не отказывается от переговоров в нормандском формате, потому что другой площадки пока нет.

Кроме того, Россия накопила около 30-35 тысяч военных в оккупированном Крыму, еще около 35 тысяч — на оккупированном Донбассе, а вдоль украинских границ — от 47 до 80 тысяч военных РФ. Подробнее о сценарии читайте здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщал, почему нет прогресса относительно Донбасса. Свое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он напомнил, что 19 мая состоялась встреча участников Трехсторонней контактной группы, которые из-за пандемии COVID-19 ведут переговоры в формате видеоконференции. Однако почему эта встреча была малоэффективной, узнавайте здесь.

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