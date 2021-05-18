Беспилотники ОБСЕ прекратили полеты на Донбассе: в чем причина

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Наталья Некрасова
Специальная
мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила полеты беспилотников дальнего
радиуса действия из-за того, что с 21 марта дроны постоянно глушат. Об этом
говорится в очередном отчете ОБСЕ.
Беспилотник ОБСЕ. Фото: 5.ua
Инцидент, который
повлиял на такое решение, произошел 17 мая на подконтрольной Украине территории
Донецкой области. Беспилотник запустили с базы в населенном пункте Степановка в
полдень. В результате постоянных помех сигналу обоих модулей GPS дрону пришлось
совершить аварийную посадку. От удара при посадке у аппарата поврежден хвостовой
киль и хвостовой отсек фюзеляжа.
В связи с частыми глушениями беспилотников ОБСЕ в районе Степановки и этим инцидентом выполнение полетов дальнего радиуса действия приостановлено до завершения технической оценки.
На инцидент
отреагировали в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. Украинские
военные заявили, что беспилотники ОБСЕ глушат оккупанты.
В апреле и мае почти каждый запланированный полет S-100 уже со взлета в Степановке глушился оккупантами. Такие помехи могут устраивать станции РЭБ РФ (типа Р-330 "Житель") российского производства. Дальность работы этих станций — 60-90 км, сообщили в штабе ООС.
Подобные станции размещены в оккупированных Донецке, Горловке, Кадиевке, и Новоазовске. Это позволяет оккупантам влиять на работу беспилотников вдоль всей линии разграничения на Донбассе.
Ранее сообщалось, что
боевик "ДНР" устроился
в ряды ВСУ и служил на Донбассе. Его разоблачила военная контрразведка СБУ.
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