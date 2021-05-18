Беспилотники ОБСЕ прекратили полеты на Донбассе: в чем причина

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ приостановила полеты беспилотников дальнего радиуса действия из-за того, что с 21 марта дроны постоянно глушат. Об этом говорится в очередном отчете ОБСЕ.



Беспилотник ОБСЕ. Фото: 5.ua

Инцидент, который повлиял на такое решение, произошел 17 мая на подконтрольной Украине территории Донецкой области. Беспилотник запустили с базы в населенном пункте Степановка в полдень. В результате постоянных помех сигналу обоих модулей GPS дрону пришлось совершить аварийную посадку. От удара при посадке у аппарата поврежден хвостовой киль и хвостовой отсек фюзеляжа.



В связи с частыми глушениями беспилотников ОБСЕ в районе Степановки и этим инцидентом выполнение полетов дальнего радиуса действия приостановлено до завершения технической оценки.

"Миссия отмечает, что в каждом случае помехи сигналу GPS могли создаваться из любого места в радиусе десятков километров от местоположения БПЛА", — говорится в отчете СММ ОБСЕ.

На инцидент отреагировали в пресс-центре штаба Операции объединенных сил. Украинские военные заявили, что беспилотники ОБСЕ глушат оккупанты.



"Особенностью БПЛА дальнего радиуса действия S-100 является мониторинг как линии разграничения, так и государственной границы между Украиной и РФ, что мешает Кремлю свободно поставлять вооруженным формированием РФ в ОРДЛО вооружение и военную технику", — пояснили в штабе ООС.

В апреле и мае почти каждый запланированный полет S-100 уже со взлета в Степановке глушился оккупантами. Такие помехи могут устраивать станции РЭБ РФ (типа Р-330 "Житель") российского производства. Дальность работы этих станций — 60-90 км, сообщили в штабе ООС.

Подобные станции размещены в оккупированных Донецке, Горловке, Кадиевке, и Новоазовске. Это позволяет оккупантам влиять на работу беспилотников вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

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