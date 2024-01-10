Почему Кабмин снял мораторий на отключение коммунальных услуг: как побороть схемы в энергосистеме

Во вторник, 9 января, в Украине зафиксирован рекордный уровень потребления электроэнергии за весь отопительный сезон. Это произошло на фоне решения Кабмина отменить мораторий на отключение света и начисление пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Как пояснил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус – причиной такого резонансного решения является то, что материально обеспеченные украинцы якобы начали злоупотреблять нормами и накапливать долги за электроэнергию. О чем говорит происходящее сейчас вокруг украинской энергетической системы? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Электроэнергия. Фото: из открытых источников

Юрлица перестали оплачивать за коммуналку

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев акцентирует, что решение, которое одобрил Кабмин касательно упразднения соответствующего моратория, было ожидаемым. Об этом, поясняет он, неоднократно просили участники энергетического рынка.

"Но связано это не с тем, что за электроэнергию перестали платить те или иные домохозяйства, а с тем, что, используя соответствующий мораторий, перестали оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) юридические лица. И их количество оказалось столь велико, что облэнерго начали недополучать огромные средства за распределение, а генерирующие компании не могли собрать ожидаемые средства за проданную электроэнергию как товар", – отмечает эксперт.

Потому, продолжает он, правительство приняло данное решение. И оно, подчеркивает Геннадий Рябцев, направлено, прежде всего, на юрлиц, которые, имея возможность оплачивать ЖКУ, по субъективным причинам перестали это делать в 3 и 4 квартале 2023 года.

"Что касается домохозяйств, то население всегда было самым дисциплинированным плательщиком за все виды ЖКУ, – обращает внимание эксперт. – И я не думаю, что возвращение пени (которая, на самом деле, мизерна) как-то изменит ситуацию или увеличит количество случаев судебного преследования граждан, задолжавших за полученные услуги".

В Украине пора провести полноценную реформу энергосистемы

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает таким образом:

"Когда есть ограничения цены, установлен некий "потолок", это всегда (таков закон экономики) помогает состоятельным гражданам. Типичный пример трансферта ресурсов от бедных – к богатым. Потому что при бесплатности или ценовой ограниченности того или иного ресурса, богатые склонны потреблять больше. Из-за больших домов, квартир, офисов и так далее. Природу человека не изменить. Если есть возможность получить что-то "на халяву" или дешевле, этим будут злоупотреблять. Даже во время войны".

Возможно, в начале широкомасштабной российской агрессии совесть еще у кого-то играла, были некие самоограничения. Но когда это длится уже почти два года – ограничители спали, отмечает экономист.

Следовательно, продолжает он, необходимо переходить на другой режим. Более рыночный и понятный.

"Если есть механизмы адресной компенсации, помощи социально необеспеченным слоям населения – это намного выгоднее для государства, чем то, что было ранее. Так что вместо консервации старых энергетических схем, необходимо, в том числе при помощи наших друзей из ЕС, провести в Украине полноценную реформу энергосистемы. Отделив генерацию от дистрибуции, от продажи. Создав полноценный рынок с возможностью гораздо более легкого входа в него. То, что мы имеем сегодня – это худший вариант. С одной стороны – энергетические бароны, "прихватизировавшие" отрасль, имеющую прямое отношение к нацбезопасности. С другой – "социализм" в ценах и тарифах на товары и услуги в этом секторе. Неизбежны перекосы. Вечная борьба за размер тарифов. За выделение разных групп энергопотребления (одни чтоб платили больше, другие – меньше). Там, где есть автоматические механизмы работы рынка, нет смысла заменять их ручным управлением чиновников, независимо от того, какие цели декларируются", – констатирует Ярослав Романчук.

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