О чем говорит отмена некоторых «правок Лозового»: какая угроза нависла над Украиной

С 1 января 2024 года вступил в законную силу закон об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры (№ 3509-IX от 08.12.2023). Им были отменены некоторые "правки Лозового" – любые сроки досудебного расследования для правоохранителей по "фактовым" уголовным делам. В период военного положения был установлен срок 30 месяцев для расследования до вручения подозрения, теперь эти ограничения отменены – и расследование может длиться бессрочно. Что это значит? Не может ли возникнуть ситуация, когда уголовные производства будут расследоваться по 10-20 лет? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Закон об усилении самостоятельности САП. Фото: из открытых источников

Масса дел годами могут находиться в подвешенном состоянии

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"С одной стороны, закон об усилении самостоятельности САП – это достаточно позитивная вещь. Теперь САП выходит из структуры Офиса генпрокурора, становясь реально независимым, отдельным органом (с соответствующим статусом) в общей системе органов прокуратуры. Меняются процедуры конкурсного добора на должности руководителя, его заместителей, прокуроров САП. Увеличивается самостоятельность, уменьшается элемент политического влияния, который присутствовал в САП достаточно долгий период времени".

Несмотря на то, что глава САП является замом генпрокурора и как бы ему подчиняется, тем не менее, он теперь обретает гораздо больше независимости с точки зрения проведения тех или иных следственных действий, поясняет эксперт. То есть, политический момент, связанный с тем, что у нас президент является субъектом, который подает на рассмотрение парламента кандидатуру генпрокурора, будет не так влиять, как ранее, считает Игорь Рейтерович.

"С другой стороны, – продолжает он, – отмена ограничений, которые касались сроков досудебного расследования, может привести к тому, что некоторые дела в перспективе будут затягиваться на годы. Не знаю, как насчет десятилетий, но на годы – точно. Понятно, что тут позитива нет. Особенно, если эти дела касаются каких-то компаний, личностей, так или иначе занимающихся политической деятельностью. И это можно использовать как элемент вечного давления. Юрлица, физлица могут оказаться под постоянным гнетом нависших над ними дел, не доведенных до конца. Соответственно, не будет возможности нормально работать".

К тому же, отмечает эксперт, есть опасения, что масса дел, в том числе очень важных с точки зрения борьбы с коррупцией, тоже годами могут находиться в подвешенном состоянии. Поскольку у адвокатов появится возможность их затягивать, не давая доводить до логического завершения, передавать в суды и так далее...

"На это, кстати, указывали общественные активисты как на вероятную проблему в будущем. Но поскольку реформа САП – один из приоритетов с точки зрения нашей евроинтеграции, законопроект приняли в каком-то смысле ради принятия, без учета всех предложенных правок, – акцентирует Игорь Рейтерович. – Как всё будет на самом деле, увидим на примере практических кейсов от САП в новом статусе. Если станет заметно их затягивание, причем необъективное, потакание этому со стороны властей, может возникнуть необходимость внесения в закон неких изменений. Не исключено, что с возвратом временных рамок для расследований, как было ранее".

Теперь каждый гражданин Украины потенциально является преступником

По мнению главы профсоюза Украинская независимая фундация юристов, главы АО "Кравец и партнеры", адвоката Ростислава Кравца, отмена части поправок (к счастью, отменили не всё, акцентирует он) фактически приведет к громадным злоупотреблениям со стороны органов досудебного расследования.

"Они получат возможность без контроля суда бесконечно продлевать различные дела. При этом брать постоянные разрешения на проведения негласных следственных действий, слежки, прослушки, обысков и так далее", – рассказывает эксперт.

Можно сказать, отмечает он, что теперь каждый гражданин Украины потенциально является преступником – и целью правоохранительных органов.

"Благодаря этим нововведениям у нас устанавливается, на мой взгляд, тоталитарное государство с полным контролем за каждым украинским гражданином. Причем, этот контроль во времени абсолютно неограничен. И ранее следственные судьи почти всегда давали разрешение на проведение досудебный следственных действий, теперь же это станет общепринятой практикой… Именно поэтому я считаю, что такое поведение нардепов и всей антикоррупционной вертикали ведет к построению в Украине тоталитарного государства", – констатирует Ростислав Кравец.

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