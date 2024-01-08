Украинцам будут отключать свет из-за долгов: почему Кабмин отменил мораторий и что это даст

Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Исключение – зона активных боевых действий. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. О чем говорит это решение? Не вызовет ли оно социальный взрыв, учитывая ситуацию, когда задолженность по оплате за коммуналку во время войны продолжает расти? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украинцам будут отключать свет из-за долгов за коммуналку. Фото: из открытых источников

Государство должно всё внимательно взвесить, просчитать риски

Глава Экспертой платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency Игорь Черкашин рассуждает так:

"Гадание на социальную тему очень неблагоприятное занятие, но можно отметить два основных нюанса. Первое – долги действительно надо оплачивать. Если потребитель не в зоне боевых действий. Второе – осталось определиться, постоянные налеты ракет и "мопедов", это уже боевые действия или мирное небо?".

Если логику использовать, то вся страна под постоянным боевым воздействием, отмечет эксперт. Если руководствоваться только досягаемостью из артсистем, то будут пытаться заставить платить.

"А что с территориями где разрушено тепло и газоснабжение и остался только вариант буржуйки в окно или электрика? Естественно – с диким потреблением и счетами. Мне сложно быть судьей для таких людей, у них нет выбора. На мой взгляд, государство должно всё внимательно взвесить, просчитать риски. Рубить с плеча, можно и голову зацепить...", – констатирует Игорь Черкашин.

Снятие моратория вряд ли приведет к росту платежей

По мнению председателя Союза потребителей коммунальных услуг, политического аналитика, соучредителя БФ "Доверие и помощь" Олега Попенко, данное постановление Кабмина говорит о том, что долги за коммунальные услуги стали столь велики, что государство не знает – что с этим делать. И не понимает – как решить проблему.

"В итоге не нашли другого способа, кроме как отменить мораторий – и начать собирать деньги с населения. Невзирая на войну, на отсутствие этих самых денег у многих украинцев. Проблема, действительно, есть. Задолженность уже превысила 100 млрд. Но снятие моратория в нынешних условиях вряд ли приведет к росту платежей. Просто потому что – нечем. У нас миллионы беженцев, многие люди лишились работы. На фоне войны люди стараются обеспечить себя лекарством, продуктами", – поясняет эксперт.

Он акцентирует, что данное решение правительство подтверждает – государство не имеет планов, понимания того, как бороться с долгами (аудит которых тоже никто делать не собирается). Всё просто перекладывают на плечи населения. Невзирая на то, что многие долги были накоплены из-за незаконных начислений, отмечает Олег Попенко.

"Более того – в постановлении допускается, что должников будут отключать от ЖКУ, прежде всего, от электроэнергии. И это, опять же, говорит о том, что государство не имеет внятных решений, предпочитая бросать потребителей на растерзание монополистам", – считает эксперт.

С популизмом пора заканчивать

Экс-гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон считает, что принято очень сложное, но крайне необходимое решение.

"Проблемы с долгами уже угрожают коллапсом всему энергетическому сектору, – поясняет он. – Например, долги предприятий ТКЭ перед Нафтогазом достигают 95 млрд грн. И здесь речь идет не об увеличении стоимости, а исключительно о своевременной оплате за потребленные объемы по существующим тарифам за электричество, газ и тепло. Мы понимаем, что такие услуги нужно оплачивать".

А те, кто находится в затруднительном положении, имеют возможность получить субсидию, отмечает Сергей Макогон.

"С популизмом пора заканчивать!", — уверен он.

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква также считает, что принято абсолютно правильное решение.

"Многие потребители расценивали прежнюю норму как "если нет санкций и отключений, то можно не платить". При этом чаще всего такие потребители имеют финансовые возможности платить в полной мере и своевременно", – уверен эксперт.

По мнению Дениса Саквы, возврат санкций и отключений поможет улучшить уровень расчетов в секторе и снизить накопление долгов на всех этапах – от производства до потребления.

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