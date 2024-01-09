В Раде назвали главную причину, почему должники теперь будут сидеть без света

Как передает портал "Комментарии", глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире общенационального телемарафона заявил, что причиной отмены моратория является то, что материально обеспеченные украинцы начали злоупотреблять нормами и накапливать долги за электроэнергию, в то время как пенсионеры и получатели субсидий продолжали добросовестно оплачивать ЖКУ.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

"Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет", – заявил Андрей Герус.

По его словам, на возобновление энергообъектов после обстрелов нужны деньги, поэтому правительство приняло такое решение. В настоящее время тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 грн/кВт-час. Повышение тарифа произошло 30 мая 2023 года. Тогда Кабмин повысил тарифы на электроэнергию для населения почти вдвое – до 2,64 грн/кВт-ч.

Отметим, Кабмин отменил мораторий на отключение света и начисление пени за задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Исключение – зона активных боевых действий. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. О чем говорит это решение? Не вызовет ли оно социальный взрыв, учитывая ситуацию, когда задолженность по оплате за коммуналку во время войны продолжает расти? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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