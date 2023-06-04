Можно ли было не повышать тарифы на электроэнергию: ответ экспертов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Минэнергетики попытались объяснить повышение с 1 июня тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей всех бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч (раннее – 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч, если потребляется больше). Мол, это вовсе не для того, чтобы обогатить финансовые показатели украинских энергетических компаний, а исключительно из-за того, что те поставлены на грань выживания из-за разрушительных российских ударов по украинской энергосистеме. Согласны ли с подобными утверждениями? Был ли у правительства иной выход, нежели во время войны повышать тарифы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Тарифы. Фото из открытых источников
Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения уже очень давно передержано.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, так остановится безудержный рост долгов, которые появились в энергосекторе (с начала года – более 13 млрд грн дополнительных долгов).
Даже сейчас, акцентирует он, ситуация решается лишь частично. Компенсации населению со стороны Энергоатома и Укргидроэнерго остаются, просто в меньших объемах.
Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:
Решить проблему, по словам эксперта, можно было двумя способами.
Первый – выровнять цены для всех категорий потребителей, оставив отличие лишь по объемам потребления, классу напряжения и времени потребления. Одновременно предоставив малообеспеченным слоям населения монетарную адресную помощь в объеме, соответствующим приросту тарифов.
Второй путь – повышение цены электроэнергии для домохозяйств при сохранении специальных обязательств (PSO, когда услуга предоставляется по цене, ниже рыночной). Правительство выбрало именно этот вариант – как самый простой, отмечает Геннадий Рябцев. Однако он способен решить проблему нехватки средств энергокомпаний лишь частично, в межсезонный период. Ведь сохраняет дисбалансы, возникшие на рынке после введения PSO.
Читайте также на портале "Комментарии" — что решит Запад с членством Украины в НАТО – почему Киеву может пригодиться опыт Израиля.
Обсуждения
Новости
Юрій
сегодня, 13:19
Зараз побутові споживачі були поставлені в нерівні умови. Хтось варить їсти на газу,а в когось немає такої можливості, бо все на електриці.
Анатолій
сегодня, 12:56
Бідні приватні обленерго,власники яких є мілліардерами,хочеться сісти і заплакати,разом з урядом,які так переживають за приватні мілліарди як за свої.