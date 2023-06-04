Можно ли было не повышать тарифы на электроэнергию: ответ экспертов

В Минэнергетики попытались объяснить повышение с 1 июня тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей всех бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч (раннее – 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч, если потребляется больше). Мол, это вовсе не для того, чтобы обогатить финансовые показатели украинских энергетических компаний, а исключительно из-за того, что те поставлены на грань выживания из-за разрушительных российских ударов по украинской энергосистеме. Согласны ли с подобными утверждениями? Был ли у правительства иной выход, нежели во время войны повышать тарифы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Тарифы. Фото из открытых источников

Даже сейчас тарифы сильно отстают от рыночных

Эксперт по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Денис Саква считает, что решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения уже очень давно передержано.

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"Они не повышались с 2017 года – и сейчас сильно отстают от рыночных. В данный момент тарифы субсидируются Энергоатомом и Укргидроэнерго. А финансовых ресурсов этих компаний не хватает, чтобы поддерживать их на таком низком уровне. Потому было принято решение поднять тариф для населения", – аргументирует эксперт.

По его словам, так остановится безудержный рост долгов, которые появились в энергосекторе (с начала года – более 13 млрд грн дополнительных долгов).

"Энергоатомом не мог адекватно компенсировать Гарантированному покупателю (Гарпоку) поставки электроэнергии для населения. Гарпок, в свою очередь, не компенсировал поставщикам универсальных услуг, те не имели возможность платить за электроэнергию. Замкнутый круг, который создавал многочисленные проблемы для сектора", – подчеркивает Денис Саква.

Даже сейчас, акцентирует он, ситуация решается лишь частично. Компенсации населению со стороны Энергоатома и Укргидроэнерго остаются, просто в меньших объемах.

"Неправильно говорить, что это не приведет к улучшению из финансовых показателей энергетических компаний. Конечно, приведет. Но это необходимо, чтобы подготовиться к следующей зиме. Российскими атаками повреждены практически все крупные украинские подстанции, много объектов генерации. Поэтому такие дополнительные средства для финансирования и реконструкции в секторе, действительно, нужны", – констатирует эксперт.

Повышение обсуждаемых тарифов в том или ином виде было неизбежным

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"В настоящее время энергетические компании испытывают значительный дефицит средств, требуемых для проведения плановых ремонтов. В связи с повреждением значительного количества энергетического оборудования, этих средств требуется больше. Единственным источником их получения является оплата за электроэнергию, предоставляемую потребителям".

Решить проблему, по словам эксперта, можно было двумя способами.

Первый – выровнять цены для всех категорий потребителей, оставив отличие лишь по объемам потребления, классу напряжения и времени потребления. Одновременно предоставив малообеспеченным слоям населения монетарную адресную помощь в объеме, соответствующим приросту тарифов.

Второй путь – повышение цены электроэнергии для домохозяйств при сохранении специальных обязательств (PSO, когда услуга предоставляется по цене, ниже рыночной). Правительство выбрало именно этот вариант – как самый простой, отмечает Геннадий Рябцев. Однако он способен решить проблему нехватки средств энергокомпаний лишь частично, в межсезонный период. Ведь сохраняет дисбалансы, возникшие на рынке после введения PSO.

"Повышение обсуждаемых тарифов в том или ином виде было неизбежным, – уверен эксперт – Те, что действовали до 1 июня, не покрывали не только стоимость энергоснабжения в целом, но даже генерации электрической энергии на предприятиях Энергоатомома, Укргидроэнерго, других генерирующих компаний".

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