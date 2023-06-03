Стало известно, почему в Украине повышают тарифы на электроэнергию

Такое заявление в Телеэфире сделал замминистра энергетики Украины Фарид Сафаров, пишут "Комментарии".



Фарид Сафаров. Фото из открытых источников

"Начиная с 10 октября 2022 года начались массированные обстрелы энергетической инфраструктуры Украины. По объектам энергоинфраструктуры было запущено свыше тысячи ракет и дронов, из которых, к сожалению, 270 все же попали и привели к большим разрушениям, которые нужно решить до начала следующей осени -зимнего периода. Чтобы украинцы не имели ограничений по получению и потреблению электроэнергии и тепла", — сказал Сафаров

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Он также добавил, что решение о росте тарифов было принято не для того, чтобы обогатить финансовые показатели украинских энергетических компаний.

"Это все необходимо для того, чтобы у них появились оборотные средства, чтобы они осуществили необходимые ремонтные работы… Поэтому этот тариф, в принципе, должен привести к тому, что появятся деньги на восстановление, на самую масштабную за время независимости страны ремонт кампанию, которую недавно начали все энергетические компании", – подчеркнул Сафаров.

Также, по его словам, информация о том, что до конца года цена на световые тарифы для населения не будет больше повышаться, не значит, что отметка уже достигла реалий рынка.

"На самом деле, если смотреть на ценообразование, сколько стоит себестоимость электроэнергии — это не менее 4 гривен за кВт-ч. Но, 2,64 грн за киловатт — это тот минимум, который необходим для того, чтобы собрать средства и осуществить восстановительные работы. Поэтому, можем сказать, что это все равно ниже себестоимости, но понимая затруднительную в целом ситуацию, понимая, что есть задача... обеспечить удачное прохождение следующего осенне-зимнего периода при условии отсутствия дополнительных массированных обстрелов, то это и есть тот минимум, за который мы сражались", — резюмировал Сафаров.

Вместе с тем, Сафаров отметил, что на сегодняшний день имеется немалый оборотный дефицит в области украинской электроэнергии. И он составляет около 100 миллиардов гривен.

"Две государственные компании, которые от него страдают — "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые в принципе и компенсировали разницу между себестоимостью и тарифом", — отметил замминистра энергетики.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – будет ли еще одно повышение тарифов до конца года: в Минэнергетики ответили Герман Галущенко успокоил украинцев – тарифы на электроэнергию для населения до конца года больше не будут повышаться.