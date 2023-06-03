Будет ли еще одно повышение тарифов до конца года: в Минэнергетики ответили

Украинцы могут быть уверены, что до конца 2023 года тарифы на электроэнергию для населения больше не будут пересматриваться с целью их повышения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр энергетики Герман Галущенко.

Тарифы. Фото из открытых источников

Министр в очередной раз заявил, что правительство было вынуждено пойти на повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч, потому как откладывать это решение больше нельзя было. Но это решение позволит обеспечить украинцев электрической энергией в течение отопительного сезона.

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Галущенко также сообщил, что пока речь не идет о следующих этапах повышения тарифов.

"Мы предложили срок действия этого решения до конца года. Посмотрим, как будет проходить отопительный сезон, но у нас есть ощущение, что этого решения будет достаточно для того, чтобы обеспечить прохождение ОЗП и соответствующим образом не двигать цены в дальнейшем", — сказал Галущенко.

По его словам, также украинцам не стоит верить некоторым слухам о том, что вскоре снова по всей стране начнутся веерные отключения. Ничего такого в ближайшее время не будет, успокоил министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — подтвердилась информация, что с 1 июня тариф на электроэнергию для населения составит 2,64 грн/кВт-ч (сейчас – 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч, если потребляется больше). Как оцениваете это решение, если оно вступит в силу? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – для украинцев готовят повышение штрафов для водителей и пассажиров.



