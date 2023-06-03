Будет ли еще одно повышение тарифов до конца года: в Минэнергетики ответили

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Кравцев Сергей
Украинцы могут быть уверены, что до конца 2023 года тарифы на электроэнергию для населения больше не будут пересматриваться с целью их повышения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр энергетики Герман Галущенко.
Тарифы. Фото из открытых источников
Министр в очередной раз заявил, что правительство было вынуждено пойти на повышение тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей до 2,64 грн/кВт-ч, потому как откладывать это решение больше нельзя было. Но это решение позволит обеспечить украинцев электрической энергией в течение отопительного сезона.
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Галущенко также сообщил, что пока речь не идет о следующих этапах повышения тарифов.
По его словам, также украинцам не стоит верить некоторым слухам о том, что вскоре снова по всей стране начнутся веерные отключения. Ничего такого в ближайшее время не будет, успокоил министр.
Читайте также на портале "Комментарии" — подтвердилась информация, что с 1 июня тариф на электроэнергию для населения составит 2,64 грн/кВт-ч (сейчас – 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц и 1,68 грн/кВт-ч, если потребляется больше). Как оцениваете это решение, если оно вступит в силу? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – для украинцев готовят повышение штрафов для водителей и пассажиров.
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Правдоруб
сегодня, 14:37
Геннадій, это приведет к гражданской революции! всю эту нечесть нужно стереть с лица земли и Украины также как и всех рашистов которые напали на Украину или причастны к войне!!!
Правдоруб
сегодня, 14:34
всех вас к стенке и тра, та, та всех кто замешан в поднятии тарифов, всю верховную банду власть со всем их кодлом во всех поколениях, судьями, министрами, олигархами, мусорами!!!
Геннадій
сегодня, 13:00
Збільшення тарифів..електроєнергіі це знову "фейки" депутатів ради і в кінці кінців приведе до "результату" в нашій Украіні.