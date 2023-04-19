Для украинцев готовят повышение штрафов для водителей и пассажиров

В Парламенте зарегистрировали законопроект, который вносит изменения в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях и других законодательных актов безопасности эксплуатации транспортных средств, пишут "Комментарии".



В Украине хотят обновить штрафы: увеличить для водителей и ввести пассажиров

Законопроект, призванный уменьшить аварийность на дороге, предусматривает:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

- повышение штрафа за управление автомобилем, эксплуатация которого запрещена из-за технических неисправностей, или незаконно переоборудованным. Размер вырастет до 850 грн. вместо действующих 340 грн.;

- за подобное нарушение, однако с использованием транспорта для перевозки пассажиров, груза или почты штраф составит 1,7 тыс. грн против нынешних 680 грн;

- за управление автомобилем без действующего сертификата соответствия техническим нормам штраф составит 850 грн;

- за повторное нарушение указанных правил в течение года — штраф, удвоится, а за систематическое (три и более) или если произошла авария из-за неисправности ожидается тройной штраф и угроза потери права управления до полугода с возмездным изъятием транспорта или без него;

- наказание для пассажиров, не пользующихся шлемами или ремнями безопасности. Штраф будет составлять 510 грн. Сейчас ответственность возлагается на водителей.

Напомним, "Комментарии" писали, что ранее предлагали ввести наказание за опасную перевозку животных.

Как писали "Комментарии", в стране смогут ездить за рулем без пластикового водительского удостоверения

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что за "симпатичного Зеленского" пенсионерка из России заплатила штраф.

