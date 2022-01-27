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Первые результаты работы «фантомов»: сколько штрафов получат украинские водители

Почти тысячу водителей в день поймали четыре патруля "фантомов" на превышении скорости

сегодня, 09:00
Автор:

Людмила Слободенюк
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В Украине только вторые сутки дороги патрюлируют четыре экипажа "фантомов", а на превышении скорости всего за один день поймали 990 водителей. Такие результаты первого дня работы подытожили в Нацполиции, передает портал "Комментарии".
"Сегодня патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", — говорится в сообщении Нацполиции.
Напомним, патрули-"фантомы" оснащены специальной техникой, способной фиксировать превышение скорости движущихся транспортных средств — как при движении самого фантома, так и когда фантом стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных. После этого происходит автоматическое формирование постановления об административном правонарушении.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в спецавтомобилях патрулирование будут осуществлять сотрудники полиции . Когда они увидят грубые нарушения, то смогут останавливать нарушителя.
Напомним, в сети появились номерные знаки таких "фантомов". "Комментарии" писали о том, как отличить такие патрули от обычных авто.
"Цель внедрения этой полицейской нововведения не увеличение штрафов, а превенция. Как известно, 40% всех смертей и травм на дороге связано именно с превышением скорости. По состоянию на сегодняшний день четыре спецавтомобиля-"фантома" готовы к использованию в практической деятельности патрульной полиции для осуществление фиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей, а в 2023 году — 110", — сообщили в Нацполиции.
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Первые результаты работы «фантомов»: сколько штрафов получат украинские водители

Штрафы автомобиль-фантом. Фото из открытых источников


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Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/258668106403227
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