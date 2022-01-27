Первые результаты работы «фантомов»: сколько штрафов получат украинские водители

В Украине только вторые сутки дороги патрюлируют четыре экипажа "фантомов", а на превышении скорости всего за один день поймали 990 водителей. Такие результаты первого дня работы подытожили в Нацполиции, передает портал "Комментарии".

"Сегодня патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", — говорится в сообщении Нацполиции.

Напомним, патрули-"фантомы" оснащены специальной техникой, способной фиксировать превышение скорости движущихся транспортных средств — как при движении самого фантома, так и когда фантом стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных. После этого происходит автоматическое формирование постановления об административном правонарушении.