Первые результаты работы «фантомов»: сколько штрафов получат украинские водители

В Украине только вторые сутки дороги патрюлируют четыре экипажа "фантомов", а на превышении скорости всего за один день поймали 990 водителей. Такие результаты первого дня работы подытожили в Нацполиции, передает портал "Комментарии".
"Сегодня патрульные "фантомы" зафиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений", — говорится в сообщении Нацполиции.
Напомним, патрули-"фантомы" оснащены специальной техникой, способной фиксировать превышение скорости движущихся транспортных средств — как при движении самого фантома, так и когда фантом стоит в определенном месте. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных. После этого происходит автоматическое формирование постановления об административном правонарушении.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в спецавтомобилях патрулирование будут осуществлять сотрудники полиции . Когда они увидят грубые нарушения, то смогут останавливать нарушителя.
"Цель внедрения этой полицейской нововведения не увеличение штрафов, а превенция. Как известно, 40% всех смертей и травм на дороге связано именно с превышением скорости. По состоянию на сегодняшний день четыре спецавтомобиля-"фантома" готовы к использованию в практической деятельности патрульной полиции для осуществление фиксации нарушений правил дорожного движения. В этом году запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей, а в 2023 году — 110", — сообщили в Нацполиции.