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Военный из автомата расстрелял десять человек: в Украине объявили спецоперацию по его розыску

В результате трагедии в Днепре погибли пятеро военных, еще пять с ранениями госпитализированы

сегодня, 08:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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Сегодня, 27 января, около 3:40 в Днепре военный из автомата расстрелял десять военных: пятеро из них погибли, еще за жизни пятерых сейчас борются врачи. Нападающему удалось скрыться, сейчас полицейские его разыскивают. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает портал "Комментарии".
"Событие произошло сегодня, 27 января, около 3:40 утра на территории Южного машиностроительного завода. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. В результате пятеро военнослужащих погибли на месте, еще пять военных получили ранения. Стрелец с автоматическим оружием скрылся с места преступления", — говорится в сообщении Нацполиции.
В настоящее время в Днепропетровской и соседних областях проводится полицейская спецоперация по поиску подозреваемого. Известно, что у него при себе есть оружие.
В полиции заявили, что в совершении этого преступления подозревается 20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины из Одесской области.
"Военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся", — сообщили в Нацполиции.
Все обстоятельства трагедии занимаются следователями Государственного бюро расследований и военной прокуратуры. Пока правоохранители не делают никаких публичных заявлений о причинах этой трагедии.
"В городе введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной Гвардии. Мотивы совершенного преступления пока не известны", — говорится в сообщении.



Военный из автомата расстрелял десять человек: в Украине объявили спецоперацию по его розыску

В Днепре военный расстрелял десять военнослужащих. Фото из открытых источников


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Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/258985336371504
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