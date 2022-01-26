Парень избивал, а девушка все снимала: в Луцке школьник жестоко избил другого юношу (ВИДЕО)



















В областном центре Волыни ученик местного лицея №3 жестоко отколотил ногами своего сверстника. Он бросил его на землю и наносил удары кулаками, потом копал ногами в голову и лицо. Другие одноклассники, присутствовавшие во время конфликта и не пытались их разнять. Мальчишескую схватку снимала на видео местная школьница, которая впоследствии выложила его в Telegram.

Другие дети все снимали на видео (фото из открытых источников)

Как сообщают местные медиа, этот жестокий подростковый инцидент произошел на школьном стадионе лицея.

Вместе с тем, ГУ Нацполиции Волынской области сегодня, 26 января, проинформировало, что полицейские уже начали расследовать обстоятельства этого жестокого подросткового конфликта.

Поинформации правоохранителей, родители школьника, которого избил обидчик, занесли заявление в полицию, но не изъявляют желания, чтобы виновного привлекли к уголовной ответственности. Относительно родителей подростка, жестоко избившего сверстника, то на них будут оформлять протокол, как это предусмотрено ст. 184 КУоАП.

Полицейские намерены привлечь к ответственности школьницу, распространившую видеоролик со сценой насилия в Telegram-канале.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кировоградской области школьник избил одноклассницу . В селе Александровка Кировоградской области подросток бросился с кулаками на свою ровесницу. Он копал одноклассницу ногами, нанося удары по всему телу и целил кулаками в голову. Сцену издевательства над девочкой снимали на видео ее ровесники, затем они выложили отснятое в социальных сетях. Школьница даже не оборонялась, но никто из детей не помог девушке.

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