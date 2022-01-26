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Парень избивал, а девушка все снимала: в Луцке школьник жестоко избил другого юношу (ВИДЕО)

Парень бил школьника ногами по голове, пока тот лежал на снегу, другие дети ничего не делали

сегодня, 22:45
Автор:

Лиля Воробьева
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В областном центре Волыни ученик местного лицея №3 жестоко отколотил ногами своего сверстника. Он бросил его на землю и наносил удары кулаками, потом копал ногами в голову и лицо. Другие одноклассники, присутствовавшие во время конфликта и не пытались их разнять. Мальчишескую схватку снимала на видео местная школьница, которая впоследствии выложила его в Telegram.

Парень избивал, а девушка все снимала: в Луцке школьник жестоко избил другого юношу (ВИДЕО)

Другие дети все снимали на видео (фото из открытых источников)

Как сообщают местные медиа, этот жестокий подростковый инцидент произошел на школьном стадионе лицея.

Вместе с тем, ГУ Нацполиции Волынской области сегодня, 26 января, проинформировало, что полицейские уже начали расследовать обстоятельства этого жестокого подросткового конфликта.

Поинформации правоохранителей, родители школьника, которого избил обидчик, занесли заявление в полицию, но не изъявляют желания, чтобы виновного привлекли к уголовной ответственности. Относительно родителей подростка, жестоко избившего сверстника, то на них будут оформлять протокол, как это предусмотрено ст. 184 КУоАП.

Полицейские намерены привлечь к ответственности школьницу, распространившую видеоролик со сценой насилия в Telegram-канале.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Кировоградской области школьник избил одноклассницу . В селе Александровка Кировоградской области подросток бросился с кулаками на свою ровесницу. Он копал одноклассницу ногами, нанося удары по всему телу и целил кулаками в голову. Сцену издевательства над девочкой снимали на видео ее ровесники, затем они выложили отснятое в социальных сетях. Школьница даже не оборонялась, но никто из детей не помог девушке.


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Источник: https://tsn.ua/ukrayina/biv-nogami-po-golovi-a-divchina-znimala-u-lucku-shkolyar-zhorstoko-vidgamseliv-inshogo-uchnya-video-1962634.html
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