Автомобили-фантомы: как отличить на дороге "секретные" авто полиции от обычных

Нацполиция предупредила украинских водителей, что уже с сегодняшнего дня, 25 января, дороги страны будут патрулировать авто-фантомы. Это автомобили, которые с помощью специального оборудования будут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах и соответственно полиция будет рассылать штрафы нарушителям. Авто не имеют привычных признаков для определения, что это машина полиции и поэтому будут маскироваться в потоке транспорта. Однако в сети уже появилась информация о том, как распознать такие патрули, и даже слили якобы автомобильные номера. От этом пишут в издании "Автоцентр", передает портал "Комментарии".

Как отличить полицейские автомобили фантомы. Фото с сайта Нацполиции

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , что с 8 часов утра украинские дороги будут патрулировать автомобили – фантомы, которые будут отслеживать дорожные нарушения в автоматическом режиме.

"Цель внедрения этого полицейского новшества не увеличение штрафов, а превенция. Как известно, 40% всех смертей и травм на дороге связано именно с превышением скорости. По состоянию на сегодняшний день четыре спецавтомобиля-"фантома" готовы к использованию в практической деятельности патрульной полиции для осуществление фиксации нарушений ПДД. В этом году запланирована закупка 30 таких спецавтомобилей, а в 2023 году — 110", — сообщили в Нацполиции.

Сейчас разные источники указывают даже якобы номерные знаки таких автомобилей. По информации издания "Автоцентр" будут патрулировать украинские дороги четыре авто марки Skoda Kodiaq с номерными знаками КА 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ и КА 2096 СЕ.

Правоохоронители установили систему фиксации нарушений и распознавания номерных знаков на базе автомобилей Skoda Kodiaq. За рулем этих авто будут находиться полицейские в форменной одежде и со служебными удостоверениями. Поэтому "фантомы" будут также и останавливать нарушителей.

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