Автомобили-фантомы: как отличить на дороге "секретные" авто полиции от обычных

Рубрики
МЕНЮ
Людмила Слободенюк
Нацполиция предупредила украинских водителей, что уже с сегодняшнего дня, 25 января, дороги страны будут патрулировать авто-фантомы. Это автомобили, которые с помощью специального оборудования будут фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах и соответственно полиция будет рассылать штрафы нарушителям. Авто не имеют привычных признаков для определения, что это машина полиции и поэтому будут маскироваться в потоке транспорта. Однако в сети уже появилась информация о том, как распознать такие патрули, и даже слили якобы автомобильные номера. От этом пишут в издании "Автоцентр", передает портал "Комментарии".
Как отличить полицейские автомобили фантомы. Фото с сайта Нацполиции
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали , что с 8 часов утра украинские дороги будут патрулировать автомобили – фантомы, которые будут отслеживать дорожные нарушения в автоматическом режиме.Правоохоронители установили систему фиксации нарушений и распознавания номерных знаков на базе автомобилей Skoda Kodiaq. За рулем этих авто будут находиться полицейские в форменной одежде и со служебными удостоверениями. Поэтому "фантомы" будут также и останавливать нарушителей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Полицейский
сегодня, 11:25
Не отличать учитесь, а правила учите, олени!