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Полицейские "фантомы": что нужно знать о нововедениях на украинских дорогах

Полицейские "фантомы" появятся на дорогах 25 января

сегодня, 23:00
Автор:

Лиля Воробьева
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Завтра, 25 января, с 8 часов утра украинские дороги будут патрулировать автомобили – фантомы – специальные авто полиции, не имеющие опознавательных знаков. Они будут отслеживать дорожные нарушения в автоматическом режиме. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции нашей страны.

Полицейские "фантомы": что нужно знать о нововедениях на украинских дорогах

Полиция будет ловить на дорогах нарушителей ПДД (фото Патрульная полиция Украины)

Сейчас с целью скрытого отслеживания нарушителей ПДД патрульная полиция будет использовать автомобиль Skoda Kodiaq. Дальше о моделях таких автомобилей не будут информировать, потому что это нарушает концепцию использования таких полицейских комплексов. Такие спецавтомобили сертифицированы по модулям "В" и "F" и нормированы по всем требованиям ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины.

Также авто-фантомы имеют оснащение систем контроля скорости движущегося транспорта. Они позволяют измерять скорость в режиме движения и в режиме остановки. Поэтому все отслеженные правонарушения скорости будут зафиксированы автоматически без остановки автомобилей-нарушителей.

Сама фиксация нарушения ПДД будет осуществляться полицейским "фантомом" с помощью 2 оборудованных в нем видеокамер. Они будут фиксировать нарушения спереди и позади спецавтомобиля.

Такие фиксации будут применяться против наиболее опасных нарушителей дорожного движения, что заметят полицейские, которые будут патрулировать на таком служебном авто.

В спецавтомобилях патрулирование будут осуществлять работники патрульной полиции. Когда они увидят грубые нарушения, то, исходя из требований закона "О национальной полиции", будут останавливать таких дорожных нарушителей и будут рассматриваться дела об административных нарушениях. Отвечать за совершенное будут водители,которых остановили.

  Напомним, что "Комментарии" сообщали, что г-н и дороги заработали 20 камер.


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Источник: https://t.me/patrolpolice_ua/1550
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