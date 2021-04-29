Пасхальное перемирие на Донбассе: что задумала Россия

Главным вопросом на переговорах, которые Трехсторонняя контактная группа по вопросам Донбасса провела 28 апреля, была возможность согласовать т.н. пасхальное перемирие у линии разграничения. Однако договориться о компромиссном механизме верификации временного перемирия не удалось. Вместе с этим, по мнению спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, шансы на заключение договоренности еще есть. Сложившуюся ситуацию специально для портала "Комментарии" проанализировали эксперты.

Эксперты о пасхальном перемирии на Донбассе. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Украина — ставка и жертва одновременно"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко уверен, что Россия продолжает симуляцию мирного процесса, ни на йоту не отступая от плана субъективизации т.н. "ДНР-ЛНР", который, в свою очередь, абсолютно неприемлем для нас.

"Минский процесс в тупике, попытки его сдвинуть возможны только за счёт чьих-то уступок, — подчеркивает эксперт. — Очевидно, что для РФ дипломатия сейчас в другом месте — игра с Байденом в самом разгаре. Украина же — ставка и жертва одновременно. РФ готова идти на эскалацию и готовит провокации (не зря росСМИ разгоняют тему "нацистов в Украине" в канун майских праздников)".

Для Москвы критично изменить статус-кво, чтобы получить новые выгодные переговорные позиции, поднять ставки, отмечает Валерий Кравченко.

"Кремлю нужны новые объекты для размена, как было в случае с Донбассом после Крыма в 2014-м, — считает эксперт. — Посмотрим, куда Москву приведёт такая тактика и уверенность в собственных силах".

Вариантов окончания войны на Донбассе всего два

Эксперт Международного института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий поясняет, что устойчивый мир на Донбассе возможен только при условии победы одной из сторон — Украины или РФ — в войне.

"Донбасс — не сторона конфликта, Донбасс — не предмет конфликта. Донбасс — это только то место, где украинско-российская война имеет наиболее "классический" фронтовой характер, не более того. Война идет на всех фронтах — от оккупированного Крыма до ПАСЕ. Война идет в медийной сфере. И предметом конфликта является не кусок территории, а глобальное геополитическое будущее Украины и России", — уверяет Евгений Дикий.

По его мнению, именно в этой перспективе следует рассматривать боевые действия на Донбассе. И через эту призму сразу понятно, что ключ к устойчивому миру не там и не в Минске, а только в Москве и в Киеве.

Эксперт уверен, что война закончится лишь одним из двух вариантов.

"Или РФ признает свое поражение и откажется от амбиций возвращения Украины к "русскому миру", или же Украина признает, что проиграла войну и согласится на статус сателлита РФ по типу нынешней Беларуси. Третьего варианта не существует в принципе", — высказывает свою точку зрения Дикий.

Поэтому, подчеркивает эксперт, сколько бы "пасхальных", "школьных", "хлебных", "всеобъемлющих" и других приостановок огня не придумывали в ТКГ, все они заведомо будут неустойчивыми. Их или не будут соблюдать совсем, или они, в лучшем случае, будут продолжаться пару дней.

"Это следует принять как неизбежную данность, с этим надо жить, как Израиль живет с перманентной войной уже несколько десятилетий, — призывает Евгений Дикий. — К этому следует относиться как к неизбежной, пусть и дорогой, плате за нашу свободу и право самим определять свой путь. Наша позиция на мирных переговорах станет значительно сильнее, когда мы — и власть, и общество, — наконец окончательно психологически примем эту неприятную, но единую существующую реальность. И вместо постоянного поиска невозможного "мира" поставим целью победу в этой войне. Мир автоматически вытекает из этой победы. Просто так нам его никто не подарит".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что армия РФ собирается вернуться на границу с Украиной. Когда это произойдет, узнайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какую химатаку планировали устроить российские боевики на Донбассе.

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