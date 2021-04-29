Пасхальное перемирие на Донбассе: что задумала Россия

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Вечканова Елена
Главным вопросом на переговорах, которые Трехсторонняя контактная группа по вопросам Донбасса провела 28 апреля, была возможность согласовать т.н. пасхальное перемирие у линии разграничения. Однако договориться о компромиссном механизме верификации временного перемирия не удалось. Вместе с этим, по мнению спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, шансы на заключение договоренности еще есть. Сложившуюся ситуацию специально для портала "Комментарии" проанализировали эксперты.
Эксперты о пасхальном перемирии на Донбассе. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
Директор Центра
международной безопасности Валерий Кравченко уверен, что Россия продолжает
симуляцию мирного процесса, ни на йоту не отступая от плана субъективизации
т.н. "ДНР-ЛНР", который, в свою очередь, абсолютно неприемлем для нас.
"Минский процесс в
тупике, попытки его сдвинуть возможны только за счёт чьих-то уступок, — подчеркивает
эксперт. — Очевидно, что для РФ дипломатия сейчас в другом месте — игра с
Байденом в самом разгаре. Украина же — ставка и жертва одновременно. РФ готова
идти на эскалацию и готовит провокации (не зря росСМИ разгоняют тему "нацистов
в Украине" в канун майских праздников)".
Для Москвы критично
изменить статус-кво, чтобы получить новые выгодные переговорные позиции,
поднять ставки, отмечает Валерий Кравченко.
"Кремлю нужны новые
объекты для размена, как было в случае с Донбассом после Крыма в 2014-м, —
считает эксперт. — Посмотрим, куда Москву приведёт такая тактика и уверенность
в собственных силах".
Эксперт Международного
института демократий, экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений
Дикий поясняет, что устойчивый мир на Донбассе возможен только при условии
победы одной из сторон — Украины или РФ — в войне.
"Донбасс — не
сторона конфликта, Донбасс — не предмет конфликта. Донбасс — это только то
место, где украинско-российская война имеет наиболее "классический"
фронтовой характер, не более того. Война идет на всех фронтах — от
оккупированного Крыма до ПАСЕ. Война идет в медийной сфере. И предметом
конфликта является не кусок территории, а глобальное геополитическое будущее
Украины и России", — уверяет Евгений Дикий.
По его мнению, именно
в этой перспективе следует рассматривать боевые действия на Донбассе. И через
эту призму сразу понятно, что ключ к устойчивому миру не там и не в Минске, а
только в Москве и в Киеве.
Эксперт уверен, что
война закончится лишь одним из двух вариантов.
"Или РФ признает
свое поражение и откажется от амбиций возвращения Украины к "русскому
миру", или же Украина признает, что проиграла войну и согласится на статус
сателлита РФ по типу нынешней Беларуси. Третьего варианта не существует в
принципе", — высказывает свою точку зрения Дикий.
Поэтому,
подчеркивает эксперт, сколько бы "пасхальных", "школьных",
"хлебных", "всеобъемлющих" и других приостановок огня не
придумывали в ТКГ, все они заведомо будут неустойчивыми. Их или не будут
соблюдать совсем, или они, в лучшем случае, будут продолжаться пару дней.
"Это следует
принять как неизбежную данность, с этим надо жить, как Израиль живет с
перманентной войной уже несколько десятилетий, — призывает Евгений Дикий. — К
этому следует относиться как к неизбежной, пусть и дорогой, плате за нашу
свободу и право самим определять свой путь. Наша позиция на мирных переговорах
станет значительно сильнее, когда мы — и власть, и общество, — наконец
окончательно психологически примем эту неприятную, но единую существующую
реальность. И вместо постоянного поиска невозможного "мира" поставим
целью победу в этой войне. Мир автоматически вытекает из этой победы. Просто
так нам его никто не подарит".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали о том, что армия РФ собирается вернуться на границу с Украиной. Когда это произойдет, узнайте в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, какую химатаку планировали устроить российские боевики на Донбассе.
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