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Пасхальное перемирие на Донбассе: к чему привели переговоры ТКГ

Ситуация на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях может быть напряженной и во время майских праздников

28 апреля 2021, 21:44
Автор:

Вечканова Елена

Многие украинцы пристально следят за ситуацией на Донбассе. Многочисленные нарушения режима тишины российскими оккупантами не только наносят ущерб позициям украинской армии, но и забирают жизни наших защитников. Надежда на пасхальное перемирие была у многих и, судя по настроению отечественной делегации в ТКГ, все еще существует.

Пасхальное перемирие на Донбассе: к чему привели переговоры ТКГ

В ТКГ все еще могут договориться о пасхальном перемирии. Фото из открытых источников

Интересно, что нардеп от партии "ЕС" Алексей Гончаренко ранее сообщал неутешительные новости, мол, переговоры не были результативными. 

По словам политика, вопрос "праздничного" прекращения огня обеими сторонами обсуждался между главами делегаций Трехсторонней контактной группы. Также народный избранник сообщил, что к разговору присоединялись глава Офиса президента Андрей Ермак и замруководителя президентской администрации РФ Дмитрий Козак.

Однако прийти к общему знаменателю, по информации Гончаренко, не удалось. Как объяснил депутат, разрешить вопрос якобы помешали представители непризнанных республик в ОРДЛО. Нардеп назвал боевиков "кремлевскими марионетками".

Вместе с этим в отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса сообщают, что переговоры насчет вероятного пасхального перемирия еще официально не завершены.

Более того, есть информация, будто представители сторон смогли найти компромисс и в общем согласились на "праздничное" затишье. Однако детально план еще не проработан и консультации якобы продолжаются. 

Если пасхальное перемирие не сорвется, то это значит, что и майские праздники, и Пасху украинские военнослужащие смогут провести в относительном спокойствии, не переживая о вероятных провокациях российских оккупантов.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что переселенцев из оккупированной части Донбасса хотят "отключить" от участия в Трехсторонней контактной группе. Более детально об этом читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, почему Россия до сих пор не признала независимость Донбасса.


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Источник: https://t.me/UkrdelegationTCG/231
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