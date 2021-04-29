Россия вернет войска к украинским границам: названы сроки

Российская Федерация имеет в планах вернуть свои войска на границы с Украиной. Это может случиться в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021". Такое заявление в эфире телеканала "Украина 24" сделал советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович, пишет "РБК-Украина".

Россия вернет войска к украинским границам - фото: РБК

С его слов, Россия уже вывела от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается.

"Учитывая, что в сентябре будет активная фаза российско-белорусских учений "Запад-2021", они снова начнут переброску войск в конце июля", — заявил Арестович.

Арестович утверждает, что в конце июля нашу страну может ожидать ситуация "которая была две недели назад". Но до этого, по его словам, должна состояться встреча президента США Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным.

Напомним, что войска Российской Федерации начали выводить с территории временного оккупированного Крыма, Однако отвода российского войска от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.

Ранее интернет-издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, зачем России было "бряцать оружием", а после спокойно уходить, а также, стоит ли Украине и Западу расслабляться. Специалисты считают, что под видом учений Россия продемонстрировала команде президента Зеленского и странам-членам НАТО свои возможности. В первую очередь они касаются возможности сравнительно быстро перебросить войска к границам Украины сразу с трех направлений (в том числе с южного) и нанести молниеносный удар, если РФ посчитает это целесообразным.





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