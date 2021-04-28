Террористы пытались провести химатаку на Луганщине

Правоохранители разоблачили террористическую группу на Донбассе, которая планировала распылить хлор на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

ВСУ - фото: прес-центр ООС

У двух злоумышленников обнаружили и изъяли средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого Министерства госбезопасности "ЛНР" информации по оборонной сфере.

"В частности, ими планировалось распыление отравляющего вещества — хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, данные о расположении оборонных объектов, позициях военных и передислокации техники террористы получали от военнослужащего ВСУ. Сейчас организатора группы задержали.

Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.

Ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.

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