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Террористы пытались провести химатаку на Луганщине

Украинских военных хотели массово отравить хлором

28 апреля 2021, 15:20
Автор:

Данило Матюха

Правоохранители разоблачили террористическую группу на Донбассе, которая планировала распылить хлор на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Террористы пытались провести химатаку на Луганщине

ВСУ - фото: прес-центр ООС

У двух злоумышленников обнаружили и изъяли средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого Министерства госбезопасности "ЛНР" информации по оборонной сфере.

"В частности, ими планировалось распыление отравляющего вещества — хлора в помещениях, где находятся военнослужащие, с целью причинения вреда их жизни и здоровью", — говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, данные о расположении оборонных объектов, позициях военных и передислокации техники террористы получали от военнослужащего ВСУ. Сейчас организатора группы задержали.

Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.

Ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.

По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете ознакомиться с прогнозом украинского МИД насчет вероятного полноценного нападения России на Украину.


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Источник: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/351796139668870
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