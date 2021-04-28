Террористы пытались провести химатаку на Луганщине

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Данило Матюха
Правоохранители разоблачили террористическую группу на Донбассе, которая планировала распылить хлор на одном из объектов инженерной инфраструктуры Луганской области, где временно дислоцируется подразделение Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
ВСУ - фото: прес-центр ООС
У двух злоумышленников обнаружили и изъяли средства и орудия для сбора и передачи сотруднику так называемого Министерства госбезопасности "ЛНР" информации по оборонной сфере.
По словам правоохранителей, данные о расположении оборонных объектов, позициях военных и передислокации техники террористы получали от военнослужащего ВСУ. Сейчас организатора группы задержали.
Стоит отметить, что 22 апреля в результате осколочного ранения в зоне ответственности ОТГ "Север" умер украинский военный. В тот раз, скорее всего, оккупанты использовали минометы или гранаты.
Ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса.
По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.
Также на портале вы можете ознакомиться с прогнозом украинского МИД насчет вероятного полноценного нападения России на Украину.
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