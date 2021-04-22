На Донбассе снова обострение: есть погибшие

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Вечканова Елена
Украинцы с
нетерпением ждут анонсированной деэскалации конфликта на востоке Украины.
Однако пока ситуация остается весьма напряженной, украинская сторона фиксирует
постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов. По информации
оперативно-тактической группировки "Північ", 22 апреля осколочное ранение
унесло жизнь одного из украинских военнослужащих.
22 апреля на Донбассе погиб еще один боец ВСУ. Фото из открытых источников
Инцидент
произошел в зоне ответственности ОТГ "Північ", однако конкретного направления
или населенного пункта не указывают. Сообщается лишь, что украинские позиции
были обстреляны из запрещенного оружия. Судя по тому, что боец погиб из-за осколка
боевого снаряда, оккупанты, скорее всего, использовали минометы или гранатометы.
Штабисты
сообщают, что на месте происшествия сейчас работают специалисты из военчасти.
Также своих представителей прислала и Военная служба правопорядка ВСУ. Выясняются
все обстоятельства произошедшего.
Стоит отметить, что по официальным данным штаба ООС, еще в 7 утра украинская сторона не рапортовала о боевых потерях среди личного состава. Однако использование запрещенного стрелкового оружия, гранатометов и минометов было трижды зафиксировано рядом с Южным, Зайцевым и Песками Донецкой области.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.
Также на портале вы можете ознакомиться с прогнозом украинского МИД насчет вероятного полноценного нападения России на Украину.
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