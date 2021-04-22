На Донбассе снова обострение: есть погибшие

Украинцы с нетерпением ждут анонсированной деэскалации конфликта на востоке Украины. Однако пока ситуация остается весьма напряженной, украинская сторона фиксирует постоянные обстрелы со стороны российских оккупантов. По информации оперативно-тактической группировки "Північ", 22 апреля осколочное ранение унесло жизнь одного из украинских военнослужащих.



22 апреля на Донбассе погиб еще один боец ВСУ. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в зоне ответственности ОТГ "Північ", однако конкретного направления или населенного пункта не указывают. Сообщается лишь, что украинские позиции были обстреляны из запрещенного оружия. Судя по тому, что боец погиб из-за осколка боевого снаряда, оккупанты, скорее всего, использовали минометы или гранатометы.

Штабисты сообщают, что на месте происшествия сейчас работают специалисты из военчасти. Также своих представителей прислала и Военная служба правопорядка ВСУ. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что по официальным данным штаба ООС, еще в 7 утра украинская сторона не рапортовала о боевых потерях среди личного состава. Однако использование запрещенного стрелкового оружия, гранатометов и минометов было трижды зафиксировано рядом с Южным, Зайцевым и Песками Донецкой области.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как специалисты оценивают недавние договоренности Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. По мнению военного эксперта Влада Волошина, о прорыве можно будет говорить только после того, как РФ начнет убирать свои войска с приграничных территорий, а также не просто сократит, но и прекратит обстрелы. Больше деталей ищите в нашем материале.

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