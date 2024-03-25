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Папа Римский отреагировал на ракетную атаку России по Украине

Во время богослужений в Ватикане Папа Римский отреагировал на ракетные удары России по энергетическим объектам Украины.

сегодня, 09:35
Автор:
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Slava Kot
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Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане упомянул ракетные атаки России по украинской энергетической инфраструктуре. Понтифик заявил, что подобные действия ведут к гуманитарной катастрофе.

Папа Римский отреагировал на ракетную атаку России по Украине

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Издание Vatican News привело часть богослужения Папы Римского, в которой он призвал не забывать об Украине, которую назвал "страдающей". Франциск подчеркнул, что ракетные обстрелы несут смерть, страдания и способствуют катастрофе.

"Особенно я имею в виду страждущую Украину, где очень много людей оказались без электроснабжения из-за интенсивных обстрелов инфраструктуры, которые, кроме того, что приводят к смерти и страданиям, несут риск еще большей гуманитарной катастрофы", — сказал понтифик, однако не отметил, что ракеты запустила Россия.

В своей проповеди Франциск также призвал не забывать о других местах. В частности, понтифик направил мысли в Колумбию, где убили женщину и подростка со сообщества Сан-Хосе-де-Апартадо, а также заявил, что находится в молитве за жертв "подлого теракта в Москве".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ватикан сделал новое заявление о мирных переговорах Украины и России после скандальных слов Папы Римского, призвавшего Украину поднять белый флаг. Большинство мировых лидеров подвергли критике слова понтифика, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, когда Папа Римский говорит об Украине, то ему хочется закрыть уши.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили, что Папа Римский поздравил Путина с победой на "выборах". На эти сообщения отреагировали в Ватикан.



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Источник: https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2024-03/angel-gospodnij-24-bereznya-2024.html
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