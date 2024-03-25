Папа Римский отреагировал на ракетную атаку России по Украине

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Slava Kot
Папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане упомянул ракетные атаки России по украинской энергетической инфраструктуре. Понтифик заявил, что подобные действия ведут к гуманитарной катастрофе.
Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников
Издание Vatican News привело часть богослужения Папы Римского, в которой он призвал не забывать об Украине, которую назвал "страдающей". Франциск подчеркнул, что ракетные обстрелы несут смерть, страдания и способствуют катастрофе.
В своей проповеди Франциск также призвал не забывать о других местах. В частности, понтифик направил мысли в Колумбию, где убили женщину и подростка со сообщества Сан-Хосе-де-Апартадо, а также заявил, что находится в молитве за жертв "подлого теракта в Москве".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ватикан сделал новое заявление о мирных переговорах Украины и России после скандальных слов Папы Римского, призвавшего Украину поднять белый флаг. Большинство мировых лидеров подвергли критике слова понтифика, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что, когда Папа Римский говорит об Украине, то ему хочется закрыть уши.
Также "Комментарии" писали, что в России заявили, что Папа Римский поздравил Путина с победой на "выборах". На эти сообщения отреагировали в Ватикан.
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