Оккупанты уже жалуются, что в Крыму "напряженная" ситуация с потоком туристов

Подконтрольный России глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил о "напряженной" ситуации с потоком туристов в регион. Причиной этого глава оккупационных властей назвал "логистические трудности", передает портал "Комментарии", со ссылкой на проект "Крым.Реалии", который выходит на "Радио Свобода".

Крым. Фото из открытых источников

"Поезда добавили, у нас на постоянной основе будет 17 пар из регионов России и пять – дополнительных. Конечно, они глобально проблему не снимут. Полтора миллиона перевезенных пассажиров – это для Крыма не решение вопроса", – пожаловался Аксенов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом издание отмечает, что еще 16 марта в эфире российского телеканала "Соловьев Live" Аксенов утверждал, что курортному сезону в Крыму "ничего не угрожает".

В то же время в прошлом году глава оккупационных властей говорил, что курортный сезон в Крыму полноценно не состоялся.

Отметим, несмотря на то, что российские оккупационные власти уверяют, что гражданским в Крыму ничего не угрожает и все спокойно, сами чиновники уже начали эвакуацию из Крыма: подробности рассказали в ГУР Минобороны Украины. Также сегодня в Севастополе была слышна стрельба.

Читайте также на портале "Комментарии" — в традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский сделал акценты на прошлогодних победах над российским агрессором и подчеркнул, что из Крыма уже началась "миграция самых дальновидных крыс государства-террориста". Тем временем в Крыму участилась "бавовна". Действительно ли в РФ уже зреет понимание, что Крым ей – не удержать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



