Оккупационные власти РФ начали эвакуацию из Крыма: в ГУР сделали заявление

Накануне местные жители слышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Российское командование на временно захваченном полуострове и оккупационная администрация не сидят, сложа руки, а очень активно продают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальном сайте ГУР Минобороны Украины.

Крым. Фото из открытых источников

Так, представитель ГУР Андрей Юсов, отметил, что есть только один путь, как возвратить на аннексированный полуостров мир и порядок. Этот путь лежит через деоккупацию.

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"Полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно ближайшим порой лучше покинуть территорию украинского Крыма", – заявил Андрей Юсов.

В украинской разведке подчеркнули, пока российское военное командование, представители российской оккупационной власти все награбленное вывозят в РФ, рядовых граждан, российских военных пытаются убедить, что ситуация полностью контролируема и Крым надежно защищен.

В ГУР же призывают россиян покидать полуостров, не дожидаясь того момента, когда это сделать будет уже невозможно.

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