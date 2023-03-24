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Оккупационные власти РФ начали эвакуацию из Крыма: в ГУР сделали заявление

В ГУР предупреждают, с каждым днем россиянам находиться в Крыму становится все опаснее и опаснее

сегодня, 15:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Накануне местные жители слышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду. Российское командование на временно захваченном полуострове и оккупационная администрация не сидят, сложа руки, а очень активно продают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальном сайте ГУР Минобороны Украины.

Оккупационные власти РФ начали эвакуацию из Крыма: в ГУР сделали заявление

Крым. Фото из открытых источников

Так, представитель ГУР Андрей Юсов, отметил, что есть только один путь, как возвратить на аннексированный полуостров мир и порядок. Этот путь лежит через деоккупацию. 


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"Полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно ближайшим порой лучше покинуть территорию украинского Крыма", – заявил Андрей Юсов.

В украинской разведке подчеркнули, пока российское военное командование, представители российской оккупационной власти все награбленное вывозят в РФ, рядовых граждан, российских военных пытаются убедить, что ситуация полностью контролируема и Крым надежно защищен.

В ГУР же призывают россиян покидать полуостров, не дожидаясь того момента, когда это сделать будет уже невозможно.

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Источник: https://gur.gov.ua/content/okupatsiina-vlada-rosii-rozpochala-evakuatsiiu-z-tymchasovo-zakhoplenoho-krymu.html
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