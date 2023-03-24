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В оккупированном Севастополе раздается стрельба: что происходит

В районе российского военного училища возле Стрелковой бухты раздался грохот стрельбы

сегодня, 15:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Во временно оккупированном Севастополе раздались звуки стрельбы. Ее слышали в районе военного училища. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на "Крым Реалии".

В оккупированном Севастополе раздается стрельба: что происходит

Севастополь. Фото: из открытых источников

"В Севастополе слышна стрельба из автоматического оружия в районе российского военного училища возле Стрелковой бухты", — пишет издание, но подробностей не предоставляет.


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Оккупационная "власть" Севастополя пока ситуацию не комментировала. Украинские официальные лица и военные также не комментируют инцидент.

Стоит отметить, в украинской разведке заявили, что российская оккупационная власть уже начала активно вывозить свои семьи из Крыма. При этом обычным гражданам оккупанты пытаются внушить мысль, что полуостров надежно захвачен россиянами и люди находятся в полной безопасности, им ничего не угрожает. В ГУР отмечают, что полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно ближайшим порой лучше покинуть территорию украинского Крыма

Читайте также на портале "Комментарии" — в традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сделал акценты на прошлогодних победах над российским агрессором и подчеркнул, что из Крыма уже началась "миграция самых дальновидных крыс государства-террориста". Тем временем в Крыму участилась "бавовна". На днях гремело в Джанкое, затем – в Севастополе. Каковы перспективы освобождения полуострова? Действительно ли в РФ уже зреет понимание, что Крым ей – не удержать? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – "мирный план" Китая: в Европейском Союзе заявили, что Пекин ставит на один уровень агрессора и жертву.




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Источник: https://t.me/krymrealii/20978
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