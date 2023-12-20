О чем говорят рейтинги Зеленского и Ко: что происходит с настроением украинцев

Опросы демонстрируют, что у украинцев снизилось доверие к Верховной Раде, правительству (существенно) и президенту (менее кардинально). При этом чрезвычайно высок уровень доверия к ВСУ и главкому Залужному. В топ-тройку политических лидеров входят глава государства Владимир Зеленский (77% респондентов доверяют, а 22% – нет), шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула (69% против 25%) и мэр Киева Виталий Кличко (52% против 43%). Результаты еще одного исследования демонстрируют, что украинцы хотят видеть президентом профессионального политика и экономиста, а не военного. О чем говорят подобные предпочтения? Как они могут измениться в 2024 году? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Железная закономерность украинской политики проявилась и в условиях войны

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко поделился таким комментарием:

"Снижение рейтингов доверия к правительству (Кабмину), парламенту, а также к абсолютному большинству государственных и политических деятелей – это проявление традиционных особенностей политической культуры украинцев. А именно – недоверие к большей части государственных институтов и эмоциональные качели в отношении власти и ее представителей".

В обычных условиях, отмечает эксперт, абсолютное большинство украинцев не доверяют государству, в том числе, отдельным государственным институтам и отдельным государственным руководителям, и политическим деятелям. Также в большинстве случаев граждане нашей страны считали, что ситуация в Украине развивается неправильно.

"Этот показатель, кстати, прямо коррелирует с уровнем доверия к государственным деятелям и политикам. Поэтому еще в начале 2000-х украинские социологи назвали украинцев "недоверчивой нацией", — акцентирует Владимир Фесенко.

Но иногда, продолжает он, возникали ситуации, когда уровень доверия резко возрастал. Как правило – по отношению к новому президенту. Но уже примерно через год значительное число украинцев (суммарно — большинство) разочаровывались в очередном главе государства.

"Нечто подобное происходило и после больших Майданов – Оранжевой революции и Революции достоинства. Это те самые эмоциональные качели, которые регулярно у нас проявлялись после каждых президентских выборов и смены власти в стране. Вслед за завышенными ожиданиями от нового руководителя страны достаточно быстро приходило быстрое разочарование, – поясняет политолог. – Это железная закономерность украинской политики".

К сожалению, отмечает эксперт, эта закономерность проявилась и сейчас в условиях войны.

"2022 год был периодом, когда мы выстояли перед российским нападением и даже добились нескольких военных побед. Это привело к формированию рекордных, аномально высоких, рейтингов у президента Зеленского, у большинства государственных институтов. Особенно у тех, которые были напрямую связаны с обороной страны. Таких рейтингов доверия никогда не было у государственных институтов Украины, а также у президента – за всю современную историю нашей страны", – обращает внимание Владимир Фесенко.

По его мнению, естественно, что самые высокие рейтинги были (и есть) у ВСУ, которые воспринимаются нашими гражданами как главный наш защитник. А главком Залужный воспринимается как символ Вооруженных Сил.

"К тому же, в 2022-м произошла определенная мифологизация Залужного в этой роли. Люди персонифицируют политику, – подчеркивает эксперт. – То же самое произошло и с Вооруженными Силами. В прошлом году это были высокие рейтинги эйфории и военных побед. В начале 2023-го высокие рейтинги сохранялись как фактор высоких (даже завышенных) ожиданий быстрой победы. Но ее в силу разных причин не произошло. И к концу года стало очевидным, что война затягивается. Как следствие, наши эмоциональные качели пошли вниз. Стало проявляться разочарование, недовольство, эмоциональная усталость. Меньше стало взаимного доверия и больше политической и социальной конфликтности".

Отсюда, отмечает Владимир Фесенко, "охлаждение" рейтингов президента Зеленского. Впрочем, хоть те стали ниже, чем пиковые и аномальные показатели прошлого года и начала нынешнего года, но остаются достаточно высокими – и намного более высокими, чем у других политиков.

"А у правительства, парламента и политических партий произошел уже привычный рейтинговый обвал, – разъясняет политолог. – На них люди возлагают (и не всегда справедливо) главную ответственность за нынешние проблемы. Рейтинги же ВСУ и Залужного остаются высокими именно вследствие войны. Обрушить их могут только очень болезненные военные поражения, которых, надеюсь, не будет".

Эксперт подчеркивает, что рейтинговые тенденции 2024 года будут, в первую очередь, зависеть от хода военных действий, а также от внутренней социально-экономической и политической ситуации.

"На данный момент бессмысленно и не очень корректно заранее прогнозировать эти тенденции, – считает он. – Что касается данных о том, что украинцы больше хотят видеть президентом Украины профессионального политика, чем военного, то голосовать будут не за абстрактную фигуру с абстрактными качествами, а за конкретного человека, который будет иметь высокий уровень личной узнаваемости и личной популярности".

Видим запрос на сильную руку, которой может быть генерал, но желательно не военный

По словам директора Украинского института политики (УИП) Руслана Бортника, данные последних опросов свидетельствуют о том, что наше общество – инстинктивно и хаотично – ищет точки опоры среди украинских политических элит. И сегодня всё больше на такую роль претендуют армия и ключевые герои войны — тот же генерал Залужный.

"В то же время, в украинском обществе продолжает бороться два противоположных устремления. С одной стороны – традиционный для нас запрос на свободу (а военные у власти воспринимаются как потенциальная, экзистенциальная угроза для этой самой свободы). Тем более, что мы видим, как украинские политики сбрасывают на военных ответственность за ход военных действий и за непопулярную мобилизацию. С другой стороны — украинское общество стремится к безопасности. Которую политики не могут обеспечить. И в силу коррупции, и в силу неэффективности управления, и по причине своей слабости", – отмечает политолог.

Как следствие, продолжает он, видим запрос на сильную руку, которой может быть генерал, но желательно не военный... Таково на данный момент состояние общественного сознания в Украине, констатирует эксперт. Отмечая, что оно – переходное.

"Судя по тому, как серьезно просели рейтинги доверия парламента и правительства, скорее всего, продолжит падать популярность всех органов власти, включая президента. Потому что антирейтинги ВР и Кабмина — всегда предвестники аналогичной тенденции касательно главы государства, особенно, когда они находятся в одной команде", – разъясняет Руслан Бортник.

В то же время, акцентирует он, общество будет всё больше надежды возлагать на единственный институт, который оправдал в последние годы доверие – на армию. Соответственно, военные лидеры будут в топе и политической популярности Украины.

"Возможно, мы идем к аналогу египетской модели, где армия отыгрывает важную стабилизирующую роль. Возможно, это просто период на пике войны – и со временем, после достижения мира, популярность военных снизиться. Но пока выглядит так, что это – длительный тренд, при котором военные станут отыгрывать всё более значимую политическую роль в Украине", – констатирует директор УИП.

В обществе есть запрос на быстрые и жесткие решения

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок считает, что есть такой манипулятивный момент в опросе КМИС, когда в вопрос о поддержке политиков не ставят Залужного, потому что он – не политик. Но, если бы он был в этом списке, проценты распределились бы совсем иначе, уверен эксперт.

"Что касается поддержки институций и политиков в разрезе регионов — тут особых отличий от предыдущих опросов нет. И это означает, что украинское общество стало достаточно монолитным после широкомасштабной российской агрессии. Хоть, к сожалению, еще есть часть украинцев, имеющих пророссийские взгляды", – подчеркивает Валерий Клочок.

Что касается топ-трио политических симпатиков (Зеленский, Притула, Кличко), то оно, по его мнению, не особо корректно.

"В обществе есть запрос на быстрые и жесткие решения, запрос на справедливость неимоверно высок, – акцентирует эксперт. – Сам факт появления таких опросов говорит о том, что в Украине начался политический процесс, несмотря на то, что война продолжается. Публично говорится, что выборов в ближайшее время в Украине не будет, но к ним явно готовятся".

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