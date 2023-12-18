У украинцев изменилось доверие к правительству и Зеленскому: какие показатели ВСУ и Залужного

У украинцев высокое доверие к ВСУ. Фото из открытых источников

Среди украинцев снизилось доверие к Верховной Раде, президенту и правительству по сравнению с показателями прошлого года. Об этом свидетельствуют данные нового исследования Киевского международного института социологии (КМИС), которое проходило с 29 ноября по 9 декабря.

В настоящее время доверие к правительству составляет 26%, в то время как в 2022 году этот показатель был на уровне 52%. Вместе с тем недоверие украинцев выросло с 19% до 44%.

Также снизилось доверие украинцев к Верховной Раде. По состоянию на начало декабря 2023 года ВР доверяет 15% опрошенных, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 35%. Недоверие к Раде увеличилось с 34% до 61%.

Подобная динамика наблюдается и в показателях президента Украины, однако Зеленский сохраняет показатели доверия большинства украинцев. Сейчас президенту доверяют 62% опрошенных, а не доверяют – 18%. В прошлом году показатели были 84% и 5% соответственно.

Одним из самых высоких показателей среди украинцев есть доверие к ВСУ. 96% украинцев доверяли Вооруженным силам как в 2022 году, так и в декабре 2023 года. Также главнокомандующий ВСУ имеет высокое доверие – 88%, в то время как не доверяют Залужному 4%.

Одни из самых плохих показателей доверия среди украинцев зафиксированы к судьям и прокурорам – 12% и 9% соответственно.

доверия у украинцев к президенту и армии за полтора года войны.

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