О чем говорят протесты в Сербии: в плюс или минус эта ситуация для России

В столице Сербии – Белграде – прошли массовые протесты с требованием отменить результаты парламентских и местных выборов, которые прошли неделю назад. Победа правящей политсилы (президента страны Александра Вучича) "Сербская прогрессивная партия" воспринята оппозицией как подтасованная. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич уверяет, что информация о возможных инцидентах на протестах в Белграде была получена от российских спецслужб. И даже сравнила протесты в Белграде с Революцией достоинства в Киеве, подчеркнув, что в Сербии "не будет нового Майдана". О чем говорят события в Сербии? Как эту карту может разыграть РФ? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Протесты в Сербии. Фото из открытых источников

Вучич фактически присягнул Путину, признав влияние РФ на события в Белграде

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда акцентирует, что протесты в Белграде спустя неделю после парламентских выборов, которые якобы выиграла правящая партия, не выглядели неожиданным. Очевидно, поясняет он, что происходили подтасовки результатов голосования, против чего логично выступила оппозиция.

"Интересно, что оппозиция создала блок "Сербия — против насилия", потому что тригером для проведения досрочных парламентских выборов стали два "коломбайна" (вооруженное нападение обучающегося или постороннего человека на учащихся внутри образовательного заведения; термин происходит от названия американской школы "Колумбайн", в которой в 1999 году произошло самое громкое на тот момент вооруженное нападение учеников Эрика Харриса и Дилана Клиболда на других учеников и персонал этой школы; нападавшие убили 13 человек, после чего застрелились – прим. ред.), происшедших весной этого года. Тогда во время массовых убийств, в том числе в одной из белградских школ, погибло около двадцати человек", – отмечает эксперт.

Тут, по его мнению, есть и эхо революций начала 2000-х, когда к власти в Сербии пришел Воислав Коштуница (последний президент Югославии в 2000-2003 годах, премьер-министр Сербии в 2004-2008 гг, основатель и лидер Демократической партии Сербии), а власть Слободана Милошевича была повержена.

"Много аналогий. Но оппозиция на данный момент не сумела взять власть в свои руки. А президент Вучич довольно демонстративно показал, что опирается на поддержку российских спецслужб", – отмечает Евгений Магда.

По его мнению, жесткое подавление протестов и вероятная фальсификация выборов – удар не только по Сербии, которая может оказаться в большей изоляции.

"Это еще и подрыв мирного процесса, поиска компромисса между Сербией и Косово. Это и усиление позиций РФ на Балканах, – подчеркивает эксперт. – Ну, а Вучич фактически присягнул Путину, признав влияние (как минимум – контрразведывательное) РФ на события в Белграде. Ситуация в развитии. Но нет сомнений, что Россия попытается сделать Сербию своим вассалом на Балканах".

Эпоха пророссийских партий на Балканах уходит

Политический эксперт Сергей Таран рассуждает так:

"Россия всегда считала Балканы своим окном в Европу. На Балканском полуострове ситуация всегда была политически нестабильной. Это создавало для России возможности дестабилизировать ситуацию по всей Европе. Но в последние годы РФ удалось вытеснить практически со всех балканских стран. Даже из Черногории, которая традиционно считалась пророссийской, а сейчас стала частью западных альянсов".

Потому, продолжает эксперт, Сербия осталась в регионе чуть ли не единственной страной, где Россия может найти союзников. И в Кремле с великой печалью наблюдают, как партия Вучича теряет поддержку и может потерять власть.

"Возможная фальсификация выборов – это, наверное, последняя попытка пророссийских политиков зацепиться за власть в Сербии. После того как РФ будет вытеснена с Балкан, ее последним окном в Европу останется разве что Венгрия", – отмечает Сергей Таран.

По его мнению, скорее всего, к вероятным фальсификациям итогов выборов в Сербии причастна Россия.

"Как бы события в Сербии не развивались дальше, они уже показали, что эпоха пророссийских партий на Балканах уходит. И как мы уже наблюдали вытеснение РФ с Кавказа, будем наблюдать ее вытеснение с Балкан", – прогнозирует эксперт.

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