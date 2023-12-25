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Массовые протесты охватили Сербию: против чего вышли тысячи людей

В Сербии тысячи людей вышли на протесты, требуя отмены результатов выборов

сегодня, 09:05
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Кравцев Сергей
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В столице Сербии Белграде проходят многотысячные протесты. Люди вышли на улицы, требуя отменить результаты парламентских и местных выборов, которые прошли неделю назад. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Reuters. 

Массовые протесты охватили Сербию: против чего вышли тысячи людей

Протесты в Сербии. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, что выборы в Сербии были признаны международными наблюдателями нечестными.

Источник агентства сообщил, что полиция применила по протестующим перцовый баллончик. Это произошло после того, как люди попытались прорваться к столичной ратуше, где расположена местная избирательная комиссия. В здании разбиты окна. 

Представители оппозиционной коалциии "Сербия против насилия" Срджан Миливоевич и Владимир Обрадович пытались открыть дверь мэрии, однако попасть внутрь не смогли. В это время их активно поддерживали протестующие, скандируя "заходите, заходите" и "не сдавайтесь".

Еще один представитель "Сербии против насилия" Мариника Тепич объявила голодовку с момента выборов, требуя отмены результатов голосования. 

Отмечается, что полиция оттеснила протестующих от здания ратуши. В СМИ уже появляются кадры разгонов людей, также сообщается о задержаниях.

На протесте в Белграде задержали 35 человек. Сообщается о трех раненых правоохранителях.

Президент Сербии Александр Вучич назвал события в Белграде "попыткой силового захвата учреждений Сербии". Он заявил об экстренном созыве Совета национальной безопасности.

Стоит напомнить, на прошлой неделе в Сербии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала партия президента страны Александра Вучича. Правящая "Сербская прогрессивная партия" набрала 46,72% голосов избирателей. Позже Международная мониторинговая миссия заявила, что партия имела несправедливое преимущество. Это обусловлено предвзятостью СМИ, ненадлежащему влиянию президента Сербии и нарушениям во время выборов. В частности, имел место подкуп избирателей. В свою очередь Вучич утверждает, что выборы были честными. 

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" занял на выборах второе место. Ее поддержали 23,56% избирателей.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/thousands-protest-belgrade-demand-elections-annulled-2023-12-24/
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