Протесты в Белграде: как сработали российские спецслужбы

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Кравцев Сергей
Российские спецслужбы предоставили сербским властям информацию о возможных инцидентах на протестах в Белграде. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала Pink сделала премьер-министр Сербии Ана Брнабич.
Протесты в Сербии. Фото из открытых источников
Глава сербского правительства заявила, что лично общалась с западными дипломатами, чтобы сообщить им о предоставленной от российских спецслужб информации, но они якобы не восприняли эти данные всерьез.
Брнабич также сравнила события в Белграде с украинской Революцией достоинства, сказав, что в Сербии "не будет нового Майдана".
Кроме того, сербский премьер обвинила оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" в попытке "насильственной дестабилизации государства".
Напомним, в столице Сербии Белграде проходят многотысячные протесты. Люди вышли на улицы, требуя отменить результаты парламентских и местных выборов, которые прошли неделю назад.
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