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Протесты в Белграде: как сработали российские спецслужбы

Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах

сегодня, 10:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские спецслужбы предоставили сербским властям информацию о возможных инцидентах на протестах в Белграде. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире телеканала Pink сделала премьер-министр Сербии Ана Брнабич. 

Протесты в Белграде: как сработали российские спецслужбы

Протесты в Сербии. Фото из открытых источников

Глава сербского правительства заявила, что лично общалась с западными дипломатами, чтобы сообщить им о предоставленной от российских спецслужб информации, но они якобы не восприняли эти данные всерьез.

"У нас была информация от служб, которые об этом предупреждали. Прежде всего, эту информацию нам предоставила российская спецслужба, но (Ред. – представители западных стран) обвинили нас в распространении дезинформации и в том, что это чушь. Они смеялись, и, как сказал президент (Ред. – Александар Вучич), кто-то воспринял это серьезно, кто-то хотел помочь, а многие знали и не хотели помогать", – отметила премьер.

Брнабич также сравнила события в Белграде с украинской Революцией достоинства, сказав, что в Сербии "не будет нового Майдана".

Кроме того, сербский премьер обвинила оппозиционную коалицию "Сербия против насилия" в попытке "насильственной дестабилизации государства".

Напомним, в столице Сербии Белграде проходят многотысячные протесты. Люди вышли на улицы, требуя отменить результаты парламентских и местных выборов, которые прошли неделю назад.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сербия присоединилась к Крымской платформе.

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Сербии Александр Вучич резко негативно отреагировал на возможность признания Украиной независимости Косово.




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Источник: https://www.pink.rs/
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