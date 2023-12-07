О чем говорит устранение Кивы: почему произошло именно сейчас

В Подмосковье нашли мертвым бывшего депутата Верховной Рады (ОПЗЖ), предателя Украины Илью Киву, который сбежал в РФ в 2022-м. Киву убили двумя выстрелами – в грудь и в голову. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чем обусловлен такой выбор "мишени" – и о чём это говорит.

Илья Кива. Фото из открытых источников

Устранение Кивы было вполне логичным

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отмечает, что Кива, по сравнению с другими предателями, сбежавшими в России и на временно оккупированные ей украинские территории (в тот же Крым), был очень публичной фигурой.

"Причем, его комментарии, заявления иногда шокировали даже прожженных российских пропагандистов. Он нередко нес такую "пургу", которую и они не рисковали озвучивать. А Кива тут был безотказен. Мел всё, что ему говорили. И даже больше. Он привлекал внимание своими постоянными нападками на Украину, наших военных, политиков, президента. Причем делал это человек, имевший в свое время отношение к украинским силовым структурам, призывавший отправлять "вату" в землю в 2014-м, потом перекрасившийся и начавший выдавать пророссийские тезисы. А в 2022-м сбежавший в РФ и ставший оголтелым антиукраинским пропагандистом. Как ни крути, его устранение было вполне логичным. Лишь наши спецслужбы знают, как именно это произошло. Но то, что его смогли достать в Московской области – безусловно, плюс нашим спецам", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, не столь важно, кто будет дальше. Куда важнее, поясняет Игорь Рейтерович, что любой предатель Украины, надеющийся скрыться в РФ или еще где, всё меньше чувствует себя в безопасности.

"То же самое касается россиян, имеющих отношение к войне против нашей страны. Все эти разжигатели и поддержатели войны вынуждены будут жить в постоянном страхе. Часть из них предпочтет уйти в подполье, не давать никаких комментариев, возможно, даже попытаются сменить фамилии, а то и облик. А кто-то попросту не выдержит нервного напряжения – и отойдет в мир иной без внешнего вмешательства. "Мы вас найдем, мы вас можем достать где угодно", – этот дамоклов меч будет всегда, везде и всюду висеть над головами врагов Украины. И это хорошо", – констатирует эксперт.

Были удобные условия – ими воспользовались

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала поделился таким мнением:

Были удобные условия – ими воспользовались". "Почему Киву устранили сейчас? Ну, тут спецслужбам виднее. Значит, все условия сложились – и получилось ликвидировать предателя. Вряд ли это специально под какие-то даты (хоть 6 декабря и праздновался День ВСУ ).

Пожалуй, самое главное, отмечает эксперт, что все предатели теперь не просто задумались над своей дальнейшей судьбой, но и не на шутку перепугались.

"А кто-то, возможно, наделал в штаны. И это очень хорошо, – уверен Виталий Бала. – Желаю здоровья, удачи и вдохновения всем нашим спецам, которые занимаются подобными операциями. Пусть продолжают и дальше в том же духе".

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