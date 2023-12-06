Убийство предателя Кивы: стали известны новые детали

За предателем Украины, бывшим народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ильей Кивой, которого 6 декабря убили в Подмосковье, последние три недели следили неизвестные лица. Об этом сообщает российский Telegram-канал Mash.

Киву застрелили в РФ. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что за время слежки киллер изучил привычки Кивы.

По информации канала, предатель Украины заселился в отель "Величъ Country Club", рядом с которым его застрелили, 2,5 месяца назад.

Издание также пишет, что незадолго до гибели Кива жаловался на возможную слежку за ним. По данным Mash, экс-нардеп проживал в отеле с сожительницей.

Издание узнало, что Кива каждый вечер выходил в парк на прогулки. В день гибели политик перемещался по привычному для себя маршруту.

"Первым уже окоченевшее тело Кивы обнаружила местная жительница. Труп пролежал на морозе не менее часа с момента убийства", — сообщает канал Mash.

Telegram-канал также сообщает, что предатель Украины был убит двумя выстрелами. Сначала Киву ранили в грудь, а потом добили выстрелом в голову.

Отмечается, что сейчас российские силовики допрашивают сожительницу Кивы. По одной из версий, она могла навести киллера на след, хотя пока соответствующая информация не подтверждена. Имя женщины силовики не раскрывают. Следователи допрашивают ее на предмет того, не замечала ли она в последнее время подозрительных людей в окружении Кивы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России нашли мертвым бывшего украинского депутата-предателя Украины от "ОПЗЖ" Илью Киву. Его тело найдено в Подмосковье. Тело Кивы обнаружили в Одинцово.

Бывший депутат выехал из Украины перед началом широкомасштабной военной агрессии России, в Украине обвиняется в государственной измене и пропаганде войны.