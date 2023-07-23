О чем говорит скандал с одесским экс-военкомом Борисовым – к кому возникают вопросы

Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, у родственников которого журналисты обнаружили имение в Испании и дорогие автомобили (незаконное состояние военкома НАПК оценивает в 188 млн гривен), сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Вот только между подозрением и журналистским расследованием, которое вскрыло вопиющие факты, прошел месяц. А Борисов, по некоторым данным, каким-то чудесным образом умудрился покинуть Украину. О чем говорит вся эта ситуация? Какие выводы следует сделать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Бывший одесский военком Евгений Борисов. Фото: из открытых источников

Всегда следует действовать правомерно, а не по принципу "забрать и поделить"

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко акцентирует, что каждый человек является невиновным, пока его вина не доказана и нет соответствующего решения суда, вступившего в законную силу. Не следует забывать о презумпции невиновности, призывает он.

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"Что касается журналистских расследований – их выходит довольно много. И не на все (будем откровенны) есть какая-то реакция, в том числе, органов досудебного расследования. А некоторые проверки, по факту, ничем не подтверждаются, – подчеркивает эксперт. – Если говорить об уголовной ответственности за т.н. "незаконное обогащение", то, с моей точки зрения, это статья придумана для правоохранителей-импотентов. Для тех, кто расписывается в собственной неспособности доказать реальную вину. Эта статья уничтожает презумпцию невиновности как таковую. Фактически – человека просто обвиняют в чем-то – и он должен доказывать, что получил то или иное законным путем".

В Уголовном кодексе, напоминает Сергей Войченко, есть статьи "За мошенничество", "За подделку документов", "За получение неправомерной выгоды", "За злоупотребление влиянием", "За разворовывание бюджетных средств" и так далее. То есть, имеется конкретный состав уголовных правонарушений.

"Но государство, очевидно, понимая, что правоохранители-импотенты неспособны доказать вину за совершение того или иного уголовного правонарушения, вводят такую удобную для себя статью как "Незаконное обогащение". Я отношусь к этому категорически негативно. Следует действовать правомерно, а не по принципу "забрать и поделить". Вопрос более глобальный, лишь свести всё к одной персоналии. Должна быть ответственность и тех, кто назначал данного человека. И тех, кто его покрывал. Так что дело тут не в ногах, а в голове, которая эти ноги куда-то завела", – констатирует эксперт.

Это тот случай, когда изменилась только вывеска и часть полномочий, а кадровый состав и злоупотребления остались привычными и системными

По мнению руководителя Центра политической разведки, политтехнолога Олега Постернака, ситуация с одесским военкомом Борисовым – свидетельство провала реформирования бывших военных комиссариатов и попытки превратить его в современные терцентры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Это тот случай, когда изменилась только вывеска и часть полномочий, а кадровый состав и злоупотребления остались привычными и системными. К сожалению, начало полномасштабной войны застало эту систему в состоянии, неспособном адекватно и честно отвечать требованиям времени и служить примером для общества", – подчеркивает эксперт.

В условиях войны, акцентирует он, это не просто обычная или очередная коррупционная проблема, сигнализирующая о недостатках в системе выполнения защитных функций государства, а – прямая угроза безопасности государства. И широкие возможности для информационной работы россиян, которые получают наглядные и беспроигрышные аргументы для удачного раздувания кампании, направленной на демотивацию населения во время исполнения конституционной обязанности по защите Украины.

"С другой стороны, – отмечает Олег Постернак, – ни одно бюрократическое ведомство, связанное с выполнением функций государства, никогда не застраховано от коррупционной болезни. Если бы система правосудия была эффективной, то и действия Борисова воспринимались как единичное исключение, за которое последовало бы неотвратимое наказание. Поэтому это – вопрос чести для ВСУ и президента, инициировавшего масштабные проверки ТЦК".

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