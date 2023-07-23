О чем говорит скандал с одесским экс-военкомом Борисовым – к кому возникают вопросы

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Кравцев Сергей
Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, у родственников которого журналисты обнаружили имение в Испании и дорогие автомобили (незаконное состояние военкома НАПК оценивает в 188 млн гривен), сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Вот только между подозрением и журналистским расследованием, которое вскрыло вопиющие факты, прошел месяц. А Борисов, по некоторым данным, каким-то чудесным образом умудрился покинуть Украину. О чем говорит вся эта ситуация? Какие выводы следует сделать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Бывший одесский военком Евгений Борисов. Фото: из открытых источников
Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко акцентирует, что каждый человек является невиновным, пока его вина не доказана и нет соответствующего решения суда, вступившего в законную силу. Не следует забывать о презумпции невиновности, призывает он.
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В Уголовном кодексе, напоминает Сергей Войченко, есть статьи "За мошенничество", "За подделку документов", "За получение неправомерной выгоды", "За злоупотребление влиянием", "За разворовывание бюджетных средств" и так далее. То есть, имеется конкретный состав уголовных правонарушений.
По мнению руководителя Центра политической разведки, политтехнолога Олега Постернака, ситуация с одесским военкомом Борисовым – свидетельство провала реформирования бывших военных комиссариатов и попытки превратить его в современные терцентры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
В условиях войны, акцентирует он, это не просто обычная или очередная коррупционная проблема, сигнализирующая о недостатках в системе выполнения защитных функций государства, а – прямая угроза безопасности государства. И широкие возможности для информационной работы россиян, которые получают наглядные и беспроигрышные аргументы для удачного раздувания кампании, направленной на демотивацию населения во время исполнения конституционной обязанности по защите Украины.
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