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Скандальному одесскому военкому сообщили о подозрении

Незаконное состояние военкома НАПК оценивает в 188 млн гривен, их он мог накопить, помогая уклонистам выезжать за границу

сегодня, 21:53
Автор:
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Константин Куликов
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Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, у родственников которого журналисты обнаружили имение в Испании и дорогие автомобили, сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают "Комментарии".

Скандальному одесскому военкому сообщили о подозрении

Евгений Борисов

"Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия, — заявил Владимир Зеленский. — Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу. Да и в общем продолжается проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов. И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться, унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна".


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Напомним, что 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн. грн.

После этого Евгений Борисов был уволен, а Национальное агентство по предотвращению коррупции составило обоснованный вывод о его незаконном обогащении в должности руководителя Одесского регионального центра комплектования. Речь идет о сумме 188 миллионов гривен.

"Только один объект, купленный в Испании на мать этого человека, стоит 3,7 млн евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро", — отмечал глава НАПК Александр Новиков.

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