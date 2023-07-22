Скандальному одесскому военкому сообщили о подозрении

Бывшему одесскому военкому Евгению Борисову, у родственников которого журналисты обнаружили имение в Испании и дорогие автомобили, сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Об этом сегодня заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают "Комментарии".

Евгений Борисов

"Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия, — заявил Владимир Зеленский. — Все детали, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу. Да и в общем продолжается проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов. И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться, унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна".

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Напомним, что 22 июня журналисты УП опубликовали видеорасследование. В нем они показали виллу в Испании, записанную на мать Борисова. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн. грн.

После этого Евгений Борисов был уволен, а Национальное агентство по предотвращению коррупции составило обоснованный вывод о его незаконном обогащении в должности руководителя Одесского регионального центра комплектования. Речь идет о сумме 188 миллионов гривен.

"Только один объект, купленный в Испании на мать этого человека, стоит 3,7 млн евро. Это 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно была под обстрелами россиян. И таких объектов еще несколько. Все стоимостью от полумиллиона евро", — отмечал глава НАПК Александр Новиков.

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