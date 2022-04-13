Нужно ли вечером во время воздушной тревоги выключать свет

В Украине продолжаются боевые действия, жителей городов просят быть максимально осторожными и принять меры по самозащите. В частности, это касалось светомаскировки. В Генеральном штабе рассказали, нужно ли сейчас вечером выключать свет в квартирах и домах.

Зачем вечером выключать свет во время тревоги / Фото: goodfon

В ведомстве отметили, что целенаправленно люди не выключали свет в помещениях во время воздушной тревоги, этой рекомендации придерживались только военные. Но учитывая ситуацию, следует всем быть сознательными, поскольку существует высокий риск обстрелов. Противник нарушает международное право, в частности выпускает ракеты в жилые районы, поэтому, чтобы себя обезопасить, лучше свет в домах выключать. Но люди сами должны принимать для себя это решение.

В то же время в Генеральном штабе подчеркнули, что военнослужащие придерживаются этой рекомендации, поэтому гасят свет на всех объектах.

Напомним, что к сожалению, многие украинские города страдают от обстрелов и взрывов. Жителей просят обезопасить свои дома, в частности заклеить окна, чтобы защитить себя от ударной волны и не получить серьезные травмы. Как это правильно сделать?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как обезопасить свой дом от мародеров. И в первую очередь, как говорят эксперты, спускаясь в укрытие или бомбоубежище при воздушной тревоге, убедитесь в том, что вы плотно закрыли свои окна и двери.

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