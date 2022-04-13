logo

BTC/USD

39768.35

ETH/USD

3010.55

LTC/USD

103.91

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Нужно ли вечером во время воздушной тревоги выключать свет
commentss НОВОСТИ Все новости

Нужно ли вечером во время воздушной тревоги выключать свет

В Генеральном штабе Украины рассказали, нужно ли сейчас вечером, во время воздушной тревоги, выключать свет в доме или квартире

сегодня, 01:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Поделитесь публикацией:

В Украине продолжаются боевые действия, жителей городов просят быть максимально осторожными и принять меры по самозащите. В частности, это касалось светомаскировки. В Генеральном штабе рассказали, нужно ли сейчас вечером выключать свет в квартирах и домах.

Нужно ли вечером во время воздушной тревоги выключать свет

Зачем вечером выключать свет во время тревоги / Фото: goodfon

В ведомстве отметили, что целенаправленно люди не выключали свет в помещениях во время воздушной тревоги, этой рекомендации придерживались только военные. Но учитывая ситуацию, следует всем быть сознательными, поскольку существует высокий риск обстрелов. Противник нарушает международное право, в частности выпускает ракеты в жилые районы, поэтому, чтобы себя обезопасить, лучше свет в домах выключать. Но люди сами должны принимать для себя это решение.

В то же время в Генеральном штабе подчеркнули, что военнослужащие придерживаются этой рекомендации, поэтому гасят свет на всех объектах.

Напомним, что к сожалению, многие украинские города страдают от обстрелов и взрывов. Жителей просят обезопасить свои дома, в частности заклеить окна, чтобы защитить себя от ударной волны и не получить серьезные травмы. Как это правильно сделать?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как обезопасить свой дом от мародеров. И в первую очередь, как говорят эксперты, спускаясь в укрытие или бомбоубежище при воздушной тревоге, убедитесь в том, что вы плотно закрыли свои окна и двери.

Читайте также, что специалист в сфере кибербезопасности Андрей Баранович дал несколько советов, которые помогут защитить свой смартфон в военное время, чтобы противник не украл ваши данные и не получил доступ к аккаунту. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/848789-u-genshtabi-rozpovily-chy-potribno-vvecheri-vdoma-vymykaty-svitlo-pid-chas-povitryanoyi-tryvogy
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!