Нужно ли вечером во время воздушной тревоги выключать свет

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Светлана Шкурупий
В
Украине продолжаются боевые действия, жителей городов просят быть максимально
осторожными и принять меры по самозащите. В частности, это касалось
светомаскировки. В Генеральном штабе рассказали, нужно ли сейчас вечером
выключать свет в квартирах и домах.
Зачем вечером выключать свет во время тревоги / Фото: goodfon
В
ведомстве отметили, что целенаправленно люди не выключали свет в помещениях во
время воздушной тревоги, этой рекомендации придерживались только военные. Но
учитывая ситуацию, следует всем быть сознательными, поскольку существует
высокий риск обстрелов. Противник нарушает международное право, в частности выпускает
ракеты в жилые районы, поэтому, чтобы себя обезопасить, лучше свет в домах
выключать. Но люди сами должны принимать для себя это решение.
В
то же время в Генеральном штабе подчеркнули, что военнослужащие придерживаются
этой рекомендации, поэтому гасят свет на всех объектах.
Напомним,
что к сожалению, многие украинские города страдают от обстрелов и взрывов.
Жителей просят обезопасить свои дома, в частности заклеить окна, чтобы защитить
себя от ударной волны и не получить серьезные травмы. Как это правильно сделать?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, как обезопасить свой дом от мародеров. И в первую очередь, как говорят эксперты, спускаясь в укрытие или
бомбоубежище при воздушной тревоге, убедитесь в том, что вы плотно закрыли свои
окна и двери.
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советов, которые помогут защитить свой смартфон в военное время, чтобы
противник не украл ваши данные и не получил доступ к аккаунту.
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