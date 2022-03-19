Как защитить свой смартфон в военное время: простые правила

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Светлана Шкурупий
Российские
оккупанты используют различные методы борьбы, в том числе и киберфронт. Эксперт
в сфере кибербезопасности Андрей Баранович на своем Telegram-канале отметил, какие простые
советы помогут украинцам обезопасить свой гаджет от взлома.
Как защитить свой смартфон в военное время (фото из открытых источников)
Мало
того, что противник запускает в сеть различную фейковую информацию, так может
еще взламывать аккаунты и телефоны, чтобы посеять панику. Чтобы этого не
допустить эксперт советует, в первую очередь, полностью обновить свой гаджет.
- Также
стоит удалить "левые" приложения. У самого специалиста установлены
только Signal, Twitter, Messenger.
- Не
рекомендуется использовать биометрию для защиты доступа к смартфону. Лучше
поставить пароль с ограниченным количеством попыток;
- На
всех аккаунтах необходимо активировать двухфакторную аутентификацию;
- Зашифрованный
бэкап рекомендуется разместить в "облаке";
- Относитесь
к любой ссылке одинаково подозрительно.
Напомним, эксперты назвали признаки, по которым можно узнать, прослушивается ли ваш
телефон и что сделать, чтобы защитить гаджет.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в нашей стране все больше
ловкачей, которые, используя различные мошеннические методы и пути обмана,
пытаются выманить у наших соотечественников данные банковских карт. Но
избавиться от денег можно и другим способом, нечаянно потеряв свой мобильник.
Как сохранить свои сбережения, когда вы потеряли гаджет?
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также, что потеря телефона становится настоящей катастрофой для современного
человека, ведь в этом гаджете мы храним личную информацию, важные документы и
номера людей, которые не всегда получается восстановить. Какие же способы
помогут найти потерянный гаджет?
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