Как защитить свой смартфон в военное время: простые правила

Российские оккупанты используют различные методы борьбы, в том числе и киберфронт. Эксперт в сфере кибербезопасности Андрей Баранович на своем Telegram-канале отметил, какие простые советы помогут украинцам обезопасить свой гаджет от взлома.

Как защитить свой смартфон в военное время (фото из открытых источников)

Мало того, что противник запускает в сеть различную фейковую информацию, так может еще взламывать аккаунты и телефоны, чтобы посеять панику. Чтобы этого не допустить эксперт советует, в первую очередь, полностью обновить свой гаджет.

- Также стоит удалить "левые" приложения. У самого специалиста установлены только Signal, Twitter, Messenger.

- Не рекомендуется использовать биометрию для защиты доступа к смартфону. Лучше поставить пароль с ограниченным количеством попыток;

- На всех аккаунтах необходимо активировать двухфакторную аутентификацию;

- Зашифрованный бэкап рекомендуется разместить в "облаке";

- Относитесь к любой ссылке одинаково подозрительно.

Напомним, эксперты назвали признаки, по которым можно узнать, прослушивается ли ваш телефон и что сделать, чтобы защитить гаджет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в нашей стране все больше ловкачей, которые, используя различные мошеннические методы и пути обмана, пытаются выманить у наших соотечественников данные банковских карт. Но избавиться от денег можно и другим способом, нечаянно потеряв свой мобильник. Как сохранить свои сбережения, когда вы потеряли гаджет?

Читайте также, что потеря телефона становится настоящей катастрофой для современного человека, ведь в этом гаджете мы храним личную информацию, важные документы и номера людей, которые не всегда получается восстановить. Какие же способы помогут найти потерянный гаджет?

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