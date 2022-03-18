Как защитить свое жилье от мародеров: полезные советы

Из-за войны, которую на территории нашего государства развернула Российская Федерация, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в безопасное место. Но этим пользуются мародеры. Как же защитить свое жилье?

Как защитить дом и квартиру от мародеров (фото из открытых источников)

В первую очередь, спускаясь в укрытие или бомбоубежище при воздушной тревоге, убедитесь в том, что плотно закрыли свои окна и двери.

В случае, если вы заметили подозрительную личность или метки на дверях, стоит незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Но звоните только в тех случаях, когда действительно есть такая необходимость.

Если вы уезжаете из дома, попросите своих соседей или знакомых, которые остаются в населенном пункте, проследить за жилищем на время вашего отсутствия. Попросите их убирать рекламу и квитанции, чтобы не создавалось впечатление, что в квартире или доме никто не живет.

Если вы заметили на дверях или на парадном новую рекламу, плакаты, флаеры, визитки — срывайте и снимайте их. Таким образом мародеры могут проверять, есть ли дома люди.

Если вы заметили мародера, тогда стоит позвонить в полицию по номеру "102" или на номер дежурной части вашего города. Жители столицы по этому поводу можно обращаться по номеру: 0800 50 02 02.

Напомним, власти города Ирпень Киевской области отправляют местных мародеров на "исправительные работы" — к представителям территориальной обороны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, если вы храните дома ценные предметы, документы и крупные суммы денег, тогда стоит подумать над хорошим тайником, потому что от грабежа на 100% не застрахован никто. Опубликован список мест в доме, в которых точно не стоит хранить свои сбережения.

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