Как защитить свое жилье от мародеров: полезные советы

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Светлана Шкурупий
Из-за
войны, которую на территории нашего государства развернула Российская
Федерация, многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома и отправиться в
безопасное место. Но этим пользуются мародеры. Как же защитить свое жилье?
Как защитить дом и квартиру от мародеров (фото из открытых источников)
В
первую очередь, спускаясь в укрытие или бомбоубежище при воздушной тревоге, убедитесь
в том, что плотно закрыли свои окна и двери.
В
случае, если вы заметили подозрительную личность или метки на дверях, стоит
незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Но звоните только в тех
случаях, когда действительно есть такая необходимость.
Если
вы уезжаете из дома, попросите своих соседей или знакомых, которые остаются в
населенном пункте, проследить за жилищем на время вашего отсутствия. Попросите
их убирать рекламу и квитанции, чтобы не создавалось впечатление, что в
квартире или доме никто не живет.
Если
вы заметили на дверях или на парадном новую рекламу, плакаты, флаеры, визитки —
срывайте и снимайте их. Таким образом мародеры могут проверять, есть ли дома
люди.
Если
вы заметили мародера, тогда стоит позвонить в полицию по номеру "102"
или на номер дежурной части вашего города. Жители столицы по этому поводу можно
обращаться по номеру: 0800 50 02 02.
Напомним,
власти города Ирпень Киевской области отправляют местных мародеров на "исправительные работы" — к представителям территориальной обороны.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, если
вы храните дома ценные предметы, документы и крупные суммы денег, тогда стоит
подумать над хорошим тайником, потому что от грабежа на 100% не застрахован
никто. Опубликован список мест в доме, в которых точно не стоит хранить свои
сбережения.
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