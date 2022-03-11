Мародеров в Ирпене отправляют на "исправительные работы" (ВИДЕО)

Власти города Ирпень Киевской области отправляют местных мародеров на "исправительные работы" - к представителям территориальной обороны . Об этом 11 марта проинформировал городской голова Александр Маркушин.

Мародеров отправляют на "исправительные работы" (фото из открытых источников)

Как он отметил, на территории города задержали уже 26 человек, которые пытались нажиться на человеческом горе.

По словам мэра Ирпеня, он еще раз хочет предупредить всех, что в городе нет места мародерам, поэтому каждый из тех, кто решится совершить грабеж магазина или жилья горожан, будет нести суровое наказание.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинские воины уничтожили танк оккупантов возле Мариуполя . Украинские военные продолжают держать оборону и защищать страну от врагов. Видео с уничтожением вражеской военной техники было опубликовано на официальной странице МВД Украины. Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах Мариуполя точным ударом уничтожили танк противника. Как информирует ведомство, также в ходе рейда была уничтожена диверсионная группа оккупантов. У которой кроме документов, подтверждающих принадлежность к армии РФ, обнаружили и радиостанцию.

Также "Комментарии" сообщали о том, что на Житомирщине украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост" . Украинские военные сбили оккупантский беспилотник, который русские войска использовали для наведения артиллерийского огня. Об этом сообщают в Telegram-канал "Правда Геращенко". Беспилотники "Форпост" производятся на территории Израиля, но еще в 2009 году Россия закупила партию таких летательных аппаратов. Позже РФ запустила собственное производство таких БПЛА.





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