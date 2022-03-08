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Как заклеить окна в доме, чтобы защититься от взрывной волны

Как заклеить окна в доме, чтобы защититься от осколков при обстрелах или ударной волны: несколько способов

8 марта 2022, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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К сожалению, многие украинские города страдают от обстрелов и взрывов. Жителей просят обезопасить свои дома, в частности заклеить окна, чтобы защитить себя от ударной волны и не получить серьезные травмы. Как это правильно сделать?

Как заклеить окна в доме, чтобы защититься от взрывной волны

Как заклеить окна в доме, чтобы защититься от взрывной волны / Фото: Unsplash

Стоит знать, что во время обстрелов и взрывов окна могут разлететься на мелкие осколки, а это чревато порезами и потерей крови. Чтобы этого не произошло, можно заклеить окна скотчем или изолентой — это самый быстрый способ. Но делать это нужно крест-накрест, а затем добавить на окне еще полосы в виде снежинок. И чем больший размер окна, тем больше полосок нужно сделать на нем.

Также обезопасить себя можно с помощью газеты. С помощью мыла ее можно наклеить на окна в виде креста. Мыло наносится сложнее, но зато потом газету проще отклеить, чем липкий скотч.

Еще один способ — нарезать полосками ненужную ткань, например, простыни. И наклеить их на окно с помощью мучного клейстера. Для этого возьмите полстакана муки, разведите с водой до консистенции жидкой сметаны, а потом влейте в кипящую воду, постоянно перемешивая. Проварите 30 секунд, дайте остыть и процедите от комочков через марлю.

Напомним, что украинцам настоятельно рекомендуют позаботиться о своих жизнях и предпринять все меры предосторожности, чтобы спрятаться от противника, в частности не забывать о световой маскировке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в период войны важно иметь при себе товары первой необходимости. Что входит в этот список?

Читайте также, что Министерство здравоохранения Украины опубликовало список аптек, в которых можно приобрести инсулин.


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Источник: https://lifehack.segodnya.ua/lifehack/house/kak-zakleit-okna-chtoby-spastis-ot-udarnoy-volny-1607507.html
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