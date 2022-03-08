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Светлана Шкурупий
К
сожалению, многие украинские города страдают от обстрелов и взрывов. Жителей
просят обезопасить свои дома, в частности заклеить окна, чтобы защитить себя от
ударной волны и не получить серьезные травмы. Как это правильно сделать?
Как заклеить окна в доме, чтобы защититься от взрывной волны / Фото: Unsplash
Стоит
знать, что во время обстрелов и взрывов окна могут разлететься на мелкие
осколки, а это чревато порезами и потерей крови. Чтобы этого не произошло,
можно заклеить окна скотчем или изолентой — это самый быстрый способ. Но делать
это нужно крест-накрест, а затем добавить на окне еще полосы в виде снежинок. И
чем больший размер окна, тем больше полосок нужно сделать на нем.
Также
обезопасить себя можно с помощью газеты. С помощью мыла ее можно наклеить на
окна в виде креста. Мыло наносится сложнее, но зато потом газету проще
отклеить, чем липкий скотч.
Еще
один способ — нарезать полосками ненужную ткань, например, простыни. И наклеить
их на окно с помощью мучного клейстера. Для этого возьмите полстакана муки,
разведите с водой до консистенции жидкой сметаны, а потом влейте в кипящую
воду, постоянно перемешивая. Проварите 30 секунд, дайте остыть и процедите от
комочков через марлю.
Напомним,
что украинцам настоятельно рекомендуют позаботиться о своих жизнях и
предпринять все меры предосторожности, чтобы спрятаться от противника, в
частности не забывать о световой маскировке.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в период войны важно иметь при
себе товары первой необходимости. Что входит в этот список?
Читайте также, что Министерство здравоохранения Украины
опубликовало список аптек, в которых можно приобрести инсулин.
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