Где в аптеках есть инсулин: Минздрав дало разъяснение

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Козлова Альбіна
Фото иллюстративное / Pixabay
На странице Министерства здравоохранения Украины сообщают, где в аптеках есть инсулин. Обновление информации будет постоянно. Для того чтобы узнать, где есть лекарство, переходите по ссылке.
Сначала позвоните аптекам и узнайте, есть ли там лекарства и когда она работает. Горячая линия министерства – 0 800 60 20 19. Заявку на инсулин будут обрабатывать операторы. Если инсулина не будет в наличии, то волонтеры будут искать возможность доставки.
В Минздраве сообщили, что граждане могут помочь медицинским учреждениям, перечислив средства на счет Красного Креста. Минздрав совместно с обществом Красного Креста в Украине открыл специальный счет для передачи помощи учреждениям здравоохранения в Украине.
Реквизиты вы найдете здесь.
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