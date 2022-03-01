Где в аптеках есть инсулин: Минздрав дало разъяснение

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На странице Министерства здравоохранения Украины сообщают, где в аптеках есть инсулин. Обновление информации будет постоянно. Для того чтобы узнать, где есть лекарство, переходите по ссылке.

Сначала позвоните аптекам и узнайте, есть ли там лекарства и когда она работает. Горячая линия министерства – 0 800 60 20 19. Заявку на инсулин будут обрабатывать операторы. Если инсулина не будет в наличии, то волонтеры будут искать возможность доставки.

В Минздраве сообщили, что граждане могут помочь медицинским учреждениям, перечислив средства на счет Красного Креста. Минздрав совместно с обществом Красного Креста в Украине открыл специальный счет для передачи помощи учреждениям здравоохранения в Украине.

"На этот счет каждый украинец, каждое предприятие и организация из Украины и друзья нашей страны могут перечислить посильную финансовую помощь для поддержки больниц по спасению защитников Украины", — говорится в сообщении.

Реквизиты вы найдете здесь.



Также полезные ссылки от Минздрава:

— Базовые правила домедицинской помощи https://bit.ly/3Isp3G6

— Как говорить с детьми о войне https://bit.ly/35e2sP9 — Как говорить с детьми о войне

https://bit.ly/3M84XTR — Инструкции, которые могут спасти жизнь

— Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии https://bit.ly/3K5SDSd — Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии

— Как медикам-иностранцам приобщиться к работе в украинских больницах https://bit.ly/3Ipq7KI — Как медикам-иностранцам приобщиться к работе в украинских больницах

— Информацию о потребностях лекарств, медицинских изделий и средствах защиты для медиков оставляйте по номеру национального контакт-центра 0 800 20 19 https://bit.ly/3soCst . — Информацию о потребностях лекарств, медицинских изделий и средствах защиты для медиков оставляйте по номеру национального контакт-центра 0 800 20 19

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