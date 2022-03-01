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Где в аптеках есть инсулин: Минздрав дало разъяснение

Минздрав сообщил, где можно получить информацию об аптеках с инсулином

сегодня, 17:40
Автор:

Козлова Альбіна
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Где в аптеках есть инсулин: Минздрав дало разъяснение

Фото иллюстративное / Pixabay

На странице Министерства здравоохранения Украины сообщают, где в аптеках есть инсулин. Обновление информации будет постоянно. Для того чтобы узнать, где есть лекарство, переходите по ссылке.

Сначала позвоните аптекам и узнайте, есть ли там лекарства и когда она работает. Горячая линия министерства – 0 800 60 20 19. Заявку на инсулин будут обрабатывать операторы. Если инсулина не будет в наличии, то волонтеры будут искать возможность доставки.

В Минздраве сообщили, что граждане могут помочь медицинским учреждениям, перечислив средства на счет Красного Креста. Минздрав совместно с обществом Красного Креста в Украине открыл специальный счет для передачи помощи учреждениям здравоохранения в Украине.

"На этот счет каждый украинец, каждое предприятие и организация из Украины и друзья нашей страны могут перечислить посильную финансовую помощь для поддержки больниц по спасению защитников Украины", — говорится в сообщении.

Реквизиты вы найдете здесь.

Также полезные ссылки от Минздрава:

— Базовые правила домедицинской помощи https://bit.ly/3Isp3G6

— Как говорить с детьми о войне https://bit.ly/35e2sP9
— Инструкции, которые могут спасти жизнь https://bit.ly/3M84XTR
— Что делать в случае химической атаки или аварии на химпредприятии https://bit.ly/3K5SDSd
— Как медикам-иностранцам приобщиться к работе в украинских больницах https://bit.ly/3Ipq7KI
— Информацию о потребностях лекарств, медицинских изделий и средствах защиты для медиков оставляйте по номеру национального контакт-центра 0 800 20 19 https://bit.ly/3soCst .
Как сообщал портал "Комментарии", Венедиктова рассказала, что ждет Путина и компанию за развязывание войны против Украины.


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Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr
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