Товары первой необходимости: что должно быть у вас в период войны

Паника и страх, которые накрыли все население Украины, часто мешают мыслить трезво и меняют восприятие реальности. Люди скупают в магазинах консервы, крупы и другие продукты и вещи. Но нужно ли это делать? Какие вещи стоит приобрести на период войны?

Что должно быть у вас в период войны (фото из открытых источников)

Еда

Эксперты советуют купить хлеб, но, чтобы он на дольше сохранил свою свежесть, его нужно правильно хранить. Также купите сахар, соль, сухое печенье, несколько бутылок питьевой воды. Можно купить несколько килограммов разных круп на всю семью, но не закупайте их мешками. Возьмите консервацию (огурцы, помидоры, капусту), а также мясные и рыбные консервы.

Если придется долго сидеть в подвале или бомбоубежище, тогда запасайтесь едой, которую не нужно готовить. В этот список входят орехи, питательные батончики, хлебные изделия, сухофрукты.

Медикаменты

Соберите аптечку, в которую положите: бинты, ватные тампоны, пластыри, жаропонижающие препараты, противовирусные таблетки, обезболивающее и антисептические средства (перекись водорода, йод).

Полезные вещи

Прячась в укрытии, возьмите с собой портативное устройство для подзарядки телефона, свечи, лампы, фонарики, книги, мыло, влажные салфетки, туалетную бумагу, зубную щетку и другие средства гигиены.

Одежда

В подвалах и бомбоубежищах может быть холодно, поэтому возьмите теплую одежду: несколько комплексов нижнего белья, теплые свитеры и брюки, носки. Также возьмите плед и подушку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на странице Министерства здравоохранения Украины сообщают, где в аптеках есть инсулин. Обновление информации будет постоянно.

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